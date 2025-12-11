Μενού

GNTM: «Ξέρεις τι αδυναμία σου έχω» - Η αποχώρηση που έκανε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να «λυγίσει»

Η αποχώρηση της Άννας χθες (10/12) από το GNTM έκανε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να «λυγίσει» και να ξεσπάσει σε κλάματα.

GNTM Ηλιάνα Παπαγεωργίου
GNTM Ηλιάνα Παπαγεωργίου | Star
Στην τελική ευθεία μπαίνει το GNTM και στο χθεσινό (10/12) επεισόδιο είδαμε τα μοντέλα να περνάνε από δύο απαιτητικές δοκιμασίες που έφεραν τους Γιώργο, Ανέστη, Ξένια στο Top-3 και τους Άννα, Μικαέλα και Μιχάλη στον «τάκο».

Η Άννα ήταν εκείνη που τελικά αποχώρησε χθες Τετάρτη (10/12) από το GNTM με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της.

«Δυστυχώς έχω μόνο μία φωτογραφία στα χέρια μου και είναι και για μένα δύσκολο να τη δώσω. Αυτή με την οποία θα είμαι και στο επόμενο πλατό εδώ είναι η Μικαέλα», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

«Ξέρω ότι θα τα πας φανταστικά και δεν θα χαθείς. Ούτε μαζί μου θα χαθείς, γιατί ξέρεις τι αδυναμία σου έχω. Έχεις όλα τα χαρακτηριστικά του μοντέλου, είσαι τέλεια. Έχεις το τέλειο πρόσωπο, το τέλειο μαλλί, το τέλειο σώμα, τα ’χεις όλα. Όλα, Αννούλα. Όλα θα γίνουν σωστά, θα το δεις», της είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Σε κλάματα ξέσπασε και η Άννα, η οποία δεν έκυψε πως «είμαι προφανώς και στενοχωρημένη, δεν έπρεπε να φύγω, αλλά είμαι ταυτόχρονα και χαρούμενη που το έχω ζήσει όλο αυτό και έφτασα ως εδώ που δεν ήταν εύκολο.

