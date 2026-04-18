Γυναικείο όνομα έκπληξη στο «Ντέρτι» με άρωμα «Παγιδευμένων»

Συνεχίζονται οι επαφές για το «Ντέρτι» τη νέα μεγάλη καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 που θα φέρει την υπογραφή των δημιουργών των «Άγριων Μελισσών» Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη. To δράμα εποχής με περισσότερα από 150 επεισόδια στην πρώτη του έγκριση τοποθετείται χρονικά στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές του ’90 αρχικά στην Αθήνα και εν συνεχεία στην Πάτρα σε ένα νυχτερινό κέντρο. Κεντρική ηρωίδα θα είναι μια νεαρή τραγουδίστρια. Έτσι λοιπόν για τον πρωταγωνιστικό ρόλο αναζητείται ηρωίδα που να διαθέτει και καλή φωνή.

Όπως είχε γράψει το «Reader» από δοκιμαστικό είχε περάσει η ηθοποιός Ελίζα Σκολίδη ενώ είχε ακουστεί επίσης και το όνομα της Έβελιν Ασουάντ η οποία υποδεύεται φέτος την τραγουδίστρια «Σάσα» στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Alpha.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως «παίζει» και μάλιστα πολύ δυνατά και ένα ακόμη όνομα για τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι αυτό της Μάρθας Λαμπίρη Φεντόρουφ που είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην παλαιότερη σειρά του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι». Γεννημένη το 1994 στον Πειραιά όπου και μεγάλωσε η ηθοποιός έχει καταγωγή από την Ελλάδα και την Πολωνία. Σπούδασε στο Εθνικό Θέατρο, Έχει κάνει σπουδές στο Actors Center. Μετά τους «Παγιδευμένους» και παρά τις πολλές προτάσεις έκανε μόνο ένα γκεστ στο «Δίχτυ» της ΕΡΤ.

Ένα ακόμη γυναικείο όνομα που ακούγεται έντονα είναι αυτό της Κατερίνας Παπουτσάκη η οποία επίσης έχει εξαιρετική φωνή και σχεδόν κάθε σεζόν εμφανίζεται σε μουσικές σκηνές. Μόλις επέστρεψε στον ΑΝΤ1 με παρουσία στην κριτική επιτροπή του «Your Face Sounds Familiar». Επαφές για το πρωταγωνιστικό καστ έχουν γίνει επίσης με τους Κλέλια Ρένεση, Τάσο Νούσια, Λεωνίδα Κακούρη και Φάνη Μουρατίδη.