H μεγάλη επιστροφή του Σπύρου Παπαδόπουλου στην τηλεόραση με ερωτική κομεντί

Με μυθοπλασία θα επιστρέψει και πάλι ο Σπύρος Παπαδόπουλος στη μικρή οθόνη καθώς παρά τις δελεαστικές προτάσεις από διάφορους σταθμούς απορρίπτει προς τον παρόν την ιδέα παρουσίασης μιας μουσικής εκπομπής ή κάποιου άλλου ψυχαγωγικού format. Δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση του «Κάνε Ότι κοιμάσαι» που πήρε διθυραμβικές κριτικές από κοινό και κριτικούς και χάρισε στην ΕΡΤ και στους συντελεστές το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς στο σχετικό φεστιβάλ της Σεούλ ο γνωστός ηθοποιός έχει στα χέρια του ένα νέο σενάριο σειράς.

Αυτή τη φορά ο Σπύρος Παπαδόπουλος επιστρέφει στα μονοπάτια της ρομαντικής κομεντί. Η βασική σεναριακή ιδέα της υπό δημιουργίας σειράς που θα γίνει και πάλι σε παραγωγή της Silverline Media («Κάνε ότι κοιμάσαι») αφορά σε έναν συγγραφέα ο οποίος αντιμετωπίζοντας διάφορα διλήμματα και προσωπικά προβλήματα αποφασίζει να μετακομίσει στο Ναύπλιο. Ενώ θα υπάρξει απόπειρα επανασύνδεσης με την πρώην σύζυγό του στη ζωή του θα εμφανιστεί ξαφνικά και μια νέα γυναίκα που θα αλλάξει τις ισορροπίες.

Η σειρά έχει ήδη προταθεί στην ΕΡΤ και σε ιδιωτικά κανάλια και εάν όλα πάνε καλά θα ξεκινήσει γυρίσματα το αργότερο στην έναρξη του καλοκαιριού με ορίζοντα πρεμιέρας το φθινόπωρο του 2026.

Η τελευταία φορά που ο Σπύρος Παπαδόπουλος πρωταγωνίστησε σε ερωτική κομεντί ήταν το 2008 στον ΑΝΤ1 με τη σειρά «Το κλειδί του Παραδείσου» και συμπρωταγωνιστές τη Ζέτα Μακρυπούλια και τον Αποστόλη Τότσικα.



