Σουηδία γίναμε: Ο Λιάγκας ζήτησε από την Καινούργιου να βγει στην εκπομπή του - Τι του απάντησε;

Το «θράσος» του υπογράμμισε και ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας για την ιδέα που είχε να κάνει πρόταση στην Κατερίνα Καινούργιου να βγει στον αέρα της εκπομπής του για τις πρώτες της δηλώσεις μετά τον τοκετό.

Η παρουσιάστρια της αντίπαλης πρωινής εκπομπής «Super Κατερίνα» έγινε μητέρα την περασμένη Παρασκευή και από χθες το μεσημέρι βρίσκεται στο σπίτι της με τη νεογέννητη κόρη της και τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι είχε την ιδέα να τη βγάλουν ζωντανά στο «Πρωινό» μια και οι άλλες εκπομπές είναι μαγνητοσκοπημένες.

«Με την Κατερίνα μιλήσαμε, και με μηνύματα της έστειλα ευχές, και μιλήσαμε και στο τηλέφωνο. Ανέβασε και η ίδια χθες πολύ ωραίες φωτογραφιούλες που βγαίναν από το μαιευτήριο, με τον μπαμπά του παιδιού εδώ, με τα ποδαράκια του παιδιού εδώ, τα πατουσίνια… Λοιπόν, και εδώ με ένα πολύ ωραίο ροζ, καταρόζ, πιο ροζ δωμάτιο πεθαίνεις, της Κατερίνας.

Και της στέλνω κι εγώ μήνυμα, της λέω: "Κατερίνα μου…" –είμαι κι εγώ θρασύς, αλλά άμα δεν δείξεις θράσος σε αυτή τη δουλειά πας μπροστά– λοιπόν, της λέω: "Κοιμήθηκες καθόλου; Ή δεν σας άφησε το κλάμα", λέω, "να κοιμηθείτε καθόλου;". Και λέω, "μου ήρθε η ιδέα, λέω, μήπως να σε πάρω να σε βγάλω στον αέρα;"», περιέγραψε στους συνεργάτες του.

Στη συνέχεια εξήγησε και μετέφερε την απάντησή της: «Ξέρεις γιατί το ‘πα; Γιατί άλλες εκπομπές, και ο Alpha και το Mega και άλλα κανάλια, είναι γραμμένες. Εμείς είμαστε ζωντανά, λέω, μήπως…

Και μου απαντάει: "Καλημέρα Γιώργο μου, είμαι άυπνη αλλά πολύ ευτυχισμένη". Και μου λέει δεν θα ‘θελε να βγει και τα λοιπά, για να μη δημιουργηθεί θέμα. Και καλά κάνει, ούτε εγώ θα ‘βγαινα στη θέση της».

Στη συνέχεια αποκάλυψε: «Τέλος πάντων, δεν κοιμήθηκαν! Δηλαδή σας δίνουμε την είδηση: Δεν κοιμήθηκε η Κατερίνα απ’ το κλάμα του μωρού το πρώτο βράδυ. Αλλά είναι ευτυχισμένη. Ευτυχισμένη θα ήταν έτσι κι αλλιώς. Για ακόμα μία φορά, να τους ζήσει».

