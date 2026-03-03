H παράσταση με την οποία κάνει πρεμιέρα ο Σεφερλής στο Mega και η απάντηση... του ανταγωνισμού

Από το Σάββατο 14 Μαρτίου ξεκινά επίσημα η συνεργασία του Mega με τον Μάρκο Σεφερλή. Όπως είχε ανακοινωθεί άλλωστε, στις αρχές Φεβρουαρίου. «Η ALTER EGO STUDIOS, η εταιρεία παραγωγής και διανομής οπτικοακουστικού περιεχομένου της ALTER EGO MEDIA, εξασφάλισε για 15 χρόνια τα δικαιώματα προβολής 26 απολαυστικών θεατρικών παραστάσεων του Μάρκου Σεφερλή - του επιτυχημένου κωμικού ηθοποιού και δημιουργού που εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες σκορπά αβίαστα γέλιο στους θεατές και φροντίζει να διασκεδάζουν με την ψυχή τους.

Τα εμβληματικά θεατρικά έργα που έχει ανεβάσει ο δημοφιλής καλλιτέχνης στις ιστορικές σκηνές Δελφινάριο και Περοκέ θα είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, το οποίο θα μπορεί να τα ανακαλύψει και να τα παρακολουθήσει από την άνεση του καναπέ του σε όλες τις πλατφόρμες της ALTER EGO MEDIA.

Επιπλέον, η ALTER EGO STUDIOS εξασφάλισε και την προβολή όλων των νέων σπαρταριστών παραστάσεων του Μάρκου Σεφερλή όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο τους στη θεατρική σκηνή».

Διαβάστε ακόμα: Έπεισαν το κοινό: Το κανάλι που κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης κατά την έναρξη του πολέμου

Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του READER η αρχή της συνεργασίας θα πραγματοποιηθεί με μια από τις νεότερες παραστάσεις του Μάρκου Σεφερλή που θα προβληθεί για πρώτη φορά στη μικρή οθόνη.

Πλέον η κάποτε νεκρή βραδινή ζώνη του Σαββάτου που κατακλυζόταν από την προβολή ξένων και ελληνικών ταινιών αποκτά νέο ενδιαφέρον: Το «Survivor» πλέον θα μεταδίδεται και τα Σάββατα ενώ έχει ήδη κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος του «Just the two of us».

Ο τέταρτος «παίκτης» του ανταγωνισμού σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης θα είναι μέσα στο Μάρτιο το «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια όχι όμως με συνεχή προβολή της νέας της εκπομπής καθώς μέχρι στιγμής έχουν μαγνητοσκοπηθεί 3 επεισόδια.