H πόλη που «είδε» πιο πολύ Eurobasket το Σαββατοκύριακο - Το ποσοστό τηλεθέασης

Συνεχίζει το έντονο και θερμό ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού για τις επιδόσεις της Εθνικής στο φετινό Ευρωμπάσκετ. Στην πρώτη θέση της τηλεθέασης σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen βρέθηκε το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, η ΕΡT1 κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης του αγώνα μεταξύ της Εθνικής μας ομάδας μπάσκετ και της Εθνικής ομάδας μπάσκετ της Κύπρου.

Η αναμέτρηση στο σύνολο του κοινού σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 21,5%, ενώ σε επίπεδο λεπτού κυμάνθηκε στο 28,6%. Στο αντρικό κοινό το μέσο μερίδιο τηλεθέασης ήταν ακόμα μεγαλύτερο.

Έφτασε το 25,6%, ενώ στην ηλιακή ομάδα 18-34 ετών κυμάνθηκε στο 31% φέρνοντας την ΕΡΤ1 στην πρώτη θέση στο πίνακα τηλεθέασης και στην κατηγορία αυτή. Σε επίπεδο λεπτού στους άντρες 18-34 η τηλεθέαση έφτασε το 43%. Σύμφωνα με τις σχετικές μετρήσεις η μεγαλύτερη πανελλαδική τηλεθέαση ήταν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης που έφτασε το 32,6%. Την αναμέτρηση παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 499.000 τηλεθεατές και για ένα τουλάχιστον λεπτό 1.220.000.