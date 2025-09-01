Ποιες εκπομπές κάνουν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα - Τα ολοκαίνουργια προγράμματα

Η πρώτη μέρα του φθινοπώρου φέρνει νέες τηλεοπτικές επιστροφές. Τόσο στην ενημέρωση όσο και στην ψυχαγωγία. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη θα βρίσκονται και πάλι στο τιμόνι της παρουσίασης της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega». Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, ζωντανές συνδέσεις και καλεσμένους πρόσωπα της επικαιρότητας της επικαιρότητας, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» δίνει και πάλι ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 5.40.

Η Δευτέρα 1 η Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί και την επιστροφή της Τατιάνας Στεφανίδου στα τηλεοπτικά δρώμενα μετά από μια σεζόν αποχής από τη μικρή οθόνη. Το «Power Talk» θα προβάλλεται στον ΣΚΑΪ από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 17.45. Οι πολίτες με παρουσία στο στούντιο θα σχολιάζουν τα θέματα της επικαιρότητας, θα εκφράζουν τις απορίες τους και θα μοιράζονται τις απόψεις τους χωρίς φίλτρο. Στο πλευρό της Τατιάνας Στεφανίδου θα βρίσκονται τρεις έμπειροι δημοσιογράφοι, ο Παναγιώτης Σουρέλης, η Άρια Καλύβα και ο Γιάννης Μακρυγιάννης, οι οποίοι θα ανοίγουν την ατζέντα της ενημέρωσης και θα τροφοδοτούν τον διάλογο με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ για την κοινωνική και πολιτική ζωή.

Σημαντική, για την εξέλιξη της εκπομπής, θα είναι και η συμμετοχή των τηλεθεατών, οι οποίοι θα ψηφίζουν μέσω ειδικής εφαρμογής από το κινητό τους τηλέφωνο στα ερωτήματα που θα τίθενται καθημερινά.

Πρεμιέρα τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στο ΕΡΤΝΕWS και για τη νέα ενημερωτική εκπομπή «Live Now» που θα προβάλλεται καθημερινά στις 13.00 με οικοδεσπότες τον προερχόμενο από το Action 24 Γιώργο Κακούση και τη Νικολέττα Κρητικού.

Στο πρώτο κανάλι ανοίγει από η ζωντανή ψυχαγωγία. Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στις 9.00 το «Πρωίαν σε είδον» με τους Φώτη Σεργουλόπουλο και Τζένη Μελιτά επιστρέφει ανανεωμένο για τέταρτη χρονιά. Στις 14.00 το μεσημέρι επιστρέφει η «ΠΟΠ Μαγειρική» με τον σεφ Ανδρέα Λαγό. Η εκπομπή αποκαλύπτει τις ιστορίες πίσω από τα πιο αγνά και ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, αναδεικνύοντας τις γεύσεις, τους παραγωγούς και τη γη της

Ελλάδας.

Για πέμπτη χρονιά, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, επιστρέφουν στην ΕΡΤ1 στις 15.00 με το «Στούντιο 4». Στη στήλη της μαγειρικής ο Σταύρος Βαρθαλίτης και της ζαχαροπλαστικής ο Δημήτρης Μακρυνιώτης.