Χαιρετά σιγά σιγά για να γεννήσει η Κατερίνα Καινούργιου: Πότε αποχωρεί και ποιος θα την αντικαταστήσει

Καθώς διανύουμε ήδη το δεύτερο μισό της τηλεοπτικής περιόδου η Κατερίνα Καινούργιου μετά από μια δύσκολη περσινή σεζόν έχει κάθε λόγο φέτος να είναι χαρούμενη. Τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό. Η παρουσιάστρια μπαίνει στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της και περιμένει το πρώτο της παιδί τον καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Ως γνωστόν το φύλο του μωρού είναι κορίτσι και θα πάρει το όνομα «Ξένια» όπως αποφάσισε εδώ και αρκετό καιρό το ζευγάρι. Άλλωστε την προηγούμενη Κυριακή έγινε και το σχετικό Baby Shower σε γνωστό και elegant χώρο στα νότια προάστια της Αθήνας. Η παρουσιάστρια τη φετινή σεζόν είδε την εκπομπή της να ανεβαίνει και πάλι στην πρώτη θέση της τηλεθέασης. Το πρωινό μαγκαζίνο του Alpha «Super Κατερίνα» με σχεδόν εξ’ ολοκλήρου νέα ομάδα μπροστά και πίσω από τις κάμερες είναι πρώτο και με διαφορά ασφαλείας από τον ανταγωνισμό.

Η Κατερίνα Καινούργιου θα αποχωρήσει από την εκπομπή κοντά στη Μεγάλη Εβδομάδα ενώ θα μείνει εκτός τηλεόρασης τουλάχιστον 40 ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της. Το μόνο βέβαιο είναι πως θα επιστρέψει πριν το τέλος της σεζόν. Το συντονισμό της εκπομπής καθ’ όλη της διάρκεια της απουσίας της θα έχει ο συνεργάτης της, Στέφανος Κωνσταντινίδης. Έχοντας υπογράψει νέο διετές συμβόλαιο με την τηλεόραση του Alpha το προηγούμενο καλοκαίρι η Κατερίνα Καινούργιου συνεχίζει τη «Super Κατερίνα» και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.