Half Man: Μετά το Baby Reindeer ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με νέα σειρά που θα συζητηθεί

Το 2024, ο Ρίτσαρντ Γκαντ σύστησε στους θεατές του Netflix το Baby Reindeer, που σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης και έγινε ένας από τους πιο πολυβραβευμένους τίτλους.
Η σειρά αφορούσε ένα προσωπικό του δράμα, αφηγώντας μια ιστορία κακοποίησης και εμμονικής καταδίωξης. Τώρα, ο Γκαντ, που έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα της σύγχρονης τηλεόρασης, επιστρέφει με νέο δράμα, που υπόσχεται να προκαλέσει.
Ο λόγος για το Half Man, που εστιάζει σε ένα βασικό ερώτημα: τι σημαίνει να είσαι άντρας σήμερα, σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει πιο γρήγορα απ’ όσο πολλοί μπορούν να επεξεργαστούν.
