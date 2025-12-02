Χάρης Ρώμας για remake «Κωνσταντίνου και Ελένης»: «Δεν θα το κάνουμε δεν υπάρχει και λόγος»

Οριστική απάντηση για το ενδεχόμενο κάποιου remake της πολυαγαπημένης σειράς «Κωνσταντίνου και Ελένης» έδωσε ο Χάρης Ρώμας, καθώς εμφανίστηκε στην εκπομπή «Το 'Χουμε», με αφορμή φωτογραφίες τεχνητής νοημοσύνης που έκανε τον γύρο του Διαδικτύου από υποτιθέμενα νέα γυρίσματα.

Οι φωτογραφίες απεικόνιζαν την Ελένη Ράντου και τον Χάρη Ρώμα, να διαβάζουν τα λόγια τους καθώς ετοιμάζονταν για ένα νέο γύρισμα στο «Κωνσταντίνου και Ελένης» μετά από 27 χρόνια, ωστόσο αποδείχθηκαν δημιουργήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Χάρης Ρώμας ανέφερε πως έλαβε καταιγισμό μηνυμάτων στα social media, οπού χρήστες αγωνιωδώς ρωτούσαν αν και πότε θα γυριστούν νέα επεισόδια τησ επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς.

«Μου τη στείλανε, ίσως, 300 φορές…. Και με την επίμονη ερώτηση και ευχή, ότι επιτέλους ξεκινάτε και θα γίνει… και ο παραγωγός στο θέατρο με ρώτησε… Πράγματι, το πιστέψανε όλοι…», είπε χαρακτηριστικά ο Χάρης Ρώμας.

Ο ίδιος τόνισε πως παρότι κολακεύεται που τόσοι άνθρωποι αγαπούν τη σειρά δεν υπάρχει στο πλάνο κάποιο remake καθώς οι συντελεστές έχουν προχωρήσει στις καριέρες τους.

«Με κολακεύει το ενδιαφέρον και η αγάπη του κόσμου για το τηλεοπτικό – καλλιτεχνικό προϊόν, με τους συντελεστές…. Αλλά δεν θα το κάνουμε και δεν έχουμε και λόγο να το κάνουμε πια…»

Στη συνέχεια, με αφορμή την ερώτηση που δέχτηκε ο Χάρης Ρώμας από τον Κώστα Τσουρό, η συζήτηση στράφηκε προς τα νούμερα τηλεθέασης: «Κάναμε το «Καφέ της Χαράς» με το τελευταίο επεισόδιο να φτάνει το 24%, ένα υψηλό νούμερο στα πλαίσια ανταγωνισμού, ύστερα από τόσα χρόνια», είπε ο ίδιος.

«Είναι νούμερα που τα ψάχνουν τα κανάλια και το θέλουνε… Μας είχαν προτείνει και ταινία αλλά δεν το έχουμε αντιμετωπίσει ως μία πιθανότητα ούτε εγώ, ούτε η Ελένη Ράντου», συμπλήρωσε.

«Έχουμε κάνει καριέρα όλοι μας, όχι μόνο οι δύο πρωταγωνιστικοί ρόλοι, και ψάχνουμε και άλλα πράγματα και στην καριέρα μας και στη ζωή μας… Είμαστε καλά, έχουμε τη ζωή, την καριέρα, τα όνειρά μας… Δεν έχει νόημα μετά από τόσα χρόνια να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε εκείνους τους εαυτούς της νιότης, εκείνης της ηλικίας… Αλλά γιατί να ξεπεράσουμε εκείνη την εικόνα με τον κίνδυνο να είναι «μπαγιάτικο» ένα προϊόν…», είπε καταληκτικά.