Χασαπόπουλος: Το «γαλλικό» που του ξέφυγε στον αέρα και το πείραγμα της Βούλγαρη - «Δεν το'χεις για ψυχαγωγία»

Έναν απολαυστικό διάλογο είχαν σήμερα (3/2) ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη στο «Κοινωνία, Ώρα Mega» με αφορμή δημοσίευμα για τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα για την Ελένη Βουλγαράκη και όλη την ανακύκλωση και τις τοποθετήσεις που έχουν γίνει από παρουσιαστές και πάνελ στις ψυχαγωγικές εκπομπές με τον Χασαπόπουλο να τους «γειώνει» όλους, αναρωτώμενος «ποιον αφορά όλο αυτό;».

Μάλιστα, του γνωστού δημοσιογράφου του ξέφυγε και ένα «γαλλικό» στον αέρα, ενώ από πλευράς της η Βούλγαρη απάντησε στην απορία του με μια όλο χιούμορ μπηχτή και ότι «δεν το'χει» για ψυχαγωγία.

Ι.Χ: Μεγάλη πλάκα έχει αυτό, ρε παιδιά.

Α.Β.: Δεν θα σχολιάσω πραγματικά τίποτα, είναι δυνατόν να το πεις αυτό;

I.X.: Ωραίο, ρε μαλ…

Αμέσως ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος «δαγκώθηκε» και ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές, λέγοντας: «Παραφερθήκαμε, παιδιά, σας ζητούμε συγγνώμη».

Ι.Χ.: Θέλω να πω ότι έχει πολύ μεγάλη πλάκα, λέει κάποιος κάτι… Εγώ θέλω να πω κάτι. Παιδιά, τις εκπομπές σας τις δίνουνε, όχι για να κάνει ο ένας κριτική στην άλλη κριτική. Για να παρουσιάζετε καμιά είδηση σας τις δίνουν».

Α.Β.: Παιδί μου, άσε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους. Το κάνουν χρόνια οι άνθρωποι αυτοί.

I.X.: «Ναι ρε παιδί μου, αυτό… παιδιά, ο ένας είπε αυτό. Και είπε μια κουβέντα ο ένας, είπε ένα σχόλιο ο ένας, είπε μια κουβέντα ο άλλος και βγαίνουν τώρα τόσες εκπομπές και σχολιάζουν και διαρκεί αυτό το γαϊτανάκι. Ποιον ενδιαφέρει αυτό; Δέκα ανθρώπους ενδιαφέρει που είναι στη σόουμπιζ. Τον κόσμο τι τον ενδιαφέρει τι λέει ο ένας και τι ο άλλος; Τον ενδιαφέρει αν θα πάει η Βουλγαράκη στην Ισπανία;

Α.Β.: Εμένα με νοιάζει.

Ι.Χ.: Επειδή είναι φίλη σου, μέχρι εκεί, δέκα άνθρωποι.

Α.Β.: Όχι, ρε συ, ενδιαφέρει και τον κόσμο γιατί είναι ένα πρόσωπο γνωστό και αγαπητό. Γι' αυτό δεν έκανες ποτέ ψυχαγωγική εκπομπή. Γι' αυτό σου λέω τόσο καιρό "έλα να κάνουμε λίγο περισσότερο ψυχαγωγία, αλλά δεν το΄χεις, δεν το'χεις.

Ι.Χ.: Λίγο να συγκεντρωθούμε γιατί ο κόσμος έχει τόσα προβλήματα. Υπάρχουν τόσα ρεπορτάζ να κάνουμε και να τα αναδείξουμε και να σταματήσουμε… Εμένα δεν μου αρέσει αυτή η αυτοαναφορικότητα. Δηλαδή, είπε κάτι ο τάδε, ή ας πούμε να πεις κάτι εσύ, και να κάθομαι εγώ σε μια άλλη εκπομπή τώρα να σχολιάζω δέκα μέρες τι έχεις πει εσύ. Δέκα ανθρώπους αφορά αυτό. Ωραίο πράγμα. Και πρωτοσέλιδο, μπράβο παιδιά, μπράβο».