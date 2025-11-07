Χριστοπούλου κατά Γεωργιάδη: «Με είχαν πυροβολήσει και ακόμα φοβάμαι»

Με αφορμή τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη περί οπλοκατοχής, η Έλενα Χριστοπούλου αποκάλυψε σοκαριστικές λεπτομέρειες για την εισβολή που είχε δεχθεί στο σπίτι της από οπλισμένους άντρες, ομολογώντας πως ακόμα φοβάται να κυκλοφορήσει μόνη της μετά από σχεδόν 10 χρόνια.

«Το θέμα είναι μέχρι να έρθεις σε επαφή με όπλο. Εκεί που κάθεσαι στο σπίτι σου ήρεμα, την ώρα που μπαίνεις, όπως έχει συμβεί σε μένα και να δεις έναν άνθρωπο να σε σημαδεύει με ένα όπλο, να σε χτυπάει, να τον βλέπεις απέναντί σου και να λες, έστω να είχα ένα όπλο μπροστά μου, δίπλα μου, πιο πέρα και να μπορούσα να είχα τη δύναμη να κάνω το ίδιο και να μη νιώθω τίποτα», είπε αρχικά η μάνατζερ καλούμενη να σχολιάσει στην εκπομπή της, «Real View», τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας για την οπλοκατοχή.

Επισημαίνεται πως το περιστατικό είχε λάβει χώρα το 2016 όταν δύο οπλισμένοι άντρες είχαν μπει στο γκαράζ του σπιτιού που είχε με τον τότε σύζυγό της Πάνου Καλλίτση, απειλώντας και πυροβολώντας τους, χωρίς να τους τραυματίσουν σοβαρά.

«Ακόμα και σήμερα φοβάμαι» είπε και πρόσθεσε: «Φοβάμαι να πάω στο σπίτι μου το βράδυ, φοβάμαι να περπατήσω στον δρόμο. Είναι κάτι που θα το κουβαλάω για πάντα. Εκείνη τη στιγμή ένιωθα ένα τίποτα. Ένα έρμαιο σε έναν άνθρωπο μπροστά που με σημάδεψε και στο τέλος με πυροβόλησε κιόλας».