Χρήστος Θηβαίος: «Ως φοιτητής έζησα 10 ημέρες στη Μπολόνια με χαλβά»

Στιγμές από τη ζωή του μοιράστηκε στη συνέντευξή του στο «Στούντιο 4» ο Χρήστος Θηβαίος αποκαλύπτοντας ότι για να καταφέρει να σπουδάσει στη Μπολόνια έκανε διάφορες δουλειές.

«Δούλεψα ως παλιατζής. Ήταν ένας φοιτητής της Καλών Τεχνών και είχε ένα βανάκι και αδειάζαμε σπίτια και τα πουλούσαμε ως μεταπώληση. Μια φορά είχα κατεβάσει ένα περίεργο έπιπλο που είχε επάνω ένα μαντολίνο και μου είπε ότι επειδή είσαι μουσικός, αν θες το παίρνεις.

Οι γονείς μου φοβόντουσαν ότι θα γίνω καλλιτέχνης. Είχαν ζήσει μια δύσκολη ζωή. Εγώ έλεγα ότι δεν είμαι ηθοποιός, εγώ τραγουδάω», είπε ο τραγουδιστής μιλώντας για τη μεγάλη καλλιτεχνική οικογένεια που είχε από γνωστά ονόματα που προσπαθούσε να τον προφυλάξει από μια λάθος επιλογή για το μέλλον του.

Ως φοιτητής με λιγοστά χρήματα, ο Χρήστος Θηβαίος θυμάται να έχει αναγκαστεί να ζήσει με χαλβά σιμιγδαλένιο για περίπου 10 ημέρες. «Επιστρέφω από την Ελλάδα μέσα σε μια παγωνιά, αλλά ευτυχώς είχαμε φυσικό αέριο.

Δεν είχα ξεκινήσει ακόμα να δουλεύω για να έχω χρήματα και δεν μπορούσαν και οι γονείς μου να μου στείλουν εξαιτίας κάποιου μπλόκου στις τράπεζες.

«Ψάχνω τα ντουλάπια για να δω τι είχαν αφήσει οι υπόλοιποι φοιτητές στο σπίτι. Βρίσκω μια νταμιτζάνα λάδι. Βρίσκω ζάχαρη. Νερό είχα.

Έψαξα σε όλα τα παλτά και τα μπουφάν και ό,τι ψιλά βρήκα πήγα και αγόρασα σιμιγδάλι και έφτιαξα χαλβά. Τη γνωστή συνταγή και έζησα για μια εβδομάδα, 10 ημέρες με χαλβά. Πήρα και κανέλα, ήμουν άρχοντας», είπε γελώντας.