Χρονοταξιδιώτης με κινητό; Στη «Μεγάλη Χίμαιρα» συνέβη κάτι περίεργο

Η «Μεγάλη Χίμαιρα», το θρυλικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη, με τα πρώτα επεισόδια να κάνουν ήδη ρεκόρ προβολών στο ERTFLIX. H σειρά έχει ήδη φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς, με το δίδυμο των πρωταγωνιστών (Φωτεινή Πελούζο - Ανδρέας Κωνσταντίνου) να υπόσχονται μια ιστορία που θα μας ταξιδέψει στο μαγικό σύμπαν της Ελλάδας του '30.
Και κάπου εδώ παρατηρήσαμε κάτι παράξενο:
Είχαν iPhone και Samsung και διάσπαση προσοχής από άπειρες εφαρμογές και ειδοποιήσεις και μηνύματα και σκρολαρίσματα σε stories και posts; Κάτι δεν πάει και τόσο καλά εδώ, εκτός αν η «Μεγάλη Χίμαιρα» περιλαμβάνει και κάποιον χρονοταξιδιώτη στην πλοκή της!
Τελικά;
Η συγκεκριμένη εικόνα φαίνεται αρκετά διαφορετική στο επεισόδιο, όπως προβάλλεται στο ERTFLIX, οπότε, κατά πάσα πιθανότητα το ντοκουμέντο με τον καλεσμένο που σκρολάρει στο κινητό του, προήλθε από κάποια πρόβα
- Κόλαφος Μάνεση για κηδεία Παπαδάκη: «Είδα να συνωστίζονται σε κάμερες διάφοροι που δεν τον σεβάστηκαν»
- Ο μεγάλος Έλληνας που «μάθαμε» από τον Σμαραγδή: Στην πραγματικότητα, ο Ιωάννης Βαρβάκης ήταν ένα διαβόητο γεράκι
- Πέταξε το μικρόφωνό του κι έφυγε ο Λαζαρίδης: Επεισόδιο με Τζάκρη με φόντο την Καρυστιανού
- Ναόμι Σμιθ: Στο Μαρόκο όλοι έγιναν «φίλαθλοι» για την καλλονή αθλητικογράφο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.