Χρονοταξιδιώτης με κινητό; Στη «Μεγάλη Χίμαιρα» συνέβη κάτι περίεργο

Η «Μεγάλη Χίμαιρα», το θρυλικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη, με τα πρώτα επεισόδια να κάνουν ήδη ρεκόρ προβολών στο ERTFLIX. H σειρά έχει ήδη φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς, με το δίδυμο των πρωταγωνιστών (Φωτεινή Πελούζο - Ανδρέας Κωνσταντίνου) να υπόσχονται μια ιστορία που θα μας ταξιδέψει στο μαγικό σύμπαν της Ελλάδας του '30.

Και κάπου εδώ παρατηρήσαμε κάτι παράξενο:

Είχαν iPhone και Samsung και διάσπαση προσοχής από άπειρες εφαρμογές και ειδοποιήσεις και μηνύματα και σκρολαρίσματα σε stories και posts; Κάτι δεν πάει και τόσο καλά εδώ, εκτός αν η «Μεγάλη Χίμαιρα» περιλαμβάνει και κάποιον χρονοταξιδιώτη στην πλοκή της!

Τελικά;

Η συγκεκριμένη εικόνα φαίνεται αρκετά διαφορετική στο επεισόδιο, όπως προβάλλεται στο ERTFLIX, οπότε, κατά πάσα πιθανότητα το ντοκουμέντο με τον καλεσμένο που σκρολάρει στο κινητό του, προήλθε από κάποια πρόβα