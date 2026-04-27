Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου χόρεψε με τους Μασάι στο ταξίδι της στην Κένυα - «Ήταν πολύ φιλόξενοι»

Για το ταξίδι της στην Αφρική και τον χορό της με τους ιθαγενείς μίλησε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό».

«Ήταν φανταστικό το ταξίδι που έκανα! Ξεχώρισα την Κένυα, ήταν πάρα πολύ ωραία», είπε αρχικά η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στη συνέχεια μίλησε για μια μοναδική εμπειρία που βίωσε στο ταξίδι της, να χορέψει με τον λαό των Μασάι: «Οι Μασάι ήταν πολύ φιλόξενοι, είχε πλάκα που χόρεψα μαζί τους, το διασκεδάσαμε».

«Φοβήθηκα με την αλλεργία του Χάρη Σιανίδη, ήμουν δίπλα του και όλα πήγαν καλά στο τέλος» είπε στη συνέχεια η ίδια, ενώ όταν ρωτήθηκε αν αναθεώρησε πράγματα από το ταξίδι της και αν ψάχνει τον έρωτα απάντησε:

«Είχα αναθεωρήσει ήδη πράγματα, δεν περίμενα το ταξίδι για να το κάνω. Δεν ψάχνω τίποτα, ό,τι φέρει η ζωή, όλα για κάποιο λόγο γίνονται».