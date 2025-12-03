Η αλήθεια για το τέλος της δημοσιογράφου Σύνθιας Σάπικα από τη Γενική Διεύθυνση της ΕΡΤ3

Παύθηκε από τα καθήκοντά της ως Γενική Διευθύντρια της ΕΡΤ3 η δημοσιογράφος Σύνθια Σάπικα.

Η απόφαση πάρθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ και έχει ήδη αναρτηθεί στη «Διαύγεια».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δημοσιογράφος η οποία ανέλαβε τη θέση αυτή από τον περασμένο Φεβρουάριο, όχι μόνο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, αλλά προκάλεσε προβλήματα με τις αποφάσεις της και τις επιλογές της, σε σημείο μάλιστα τέτοιο που δύο διευθυντές κι ένας υποδιευθυντής υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους στη διοίκηση της ΕΡΤ.

Η κυρία Σάπικα σύμφωνα με πηγές δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του ρόλου της, αλλά και στα projects της εταιρείας που φιλοδοξούσαν να καταστήσουν την ΕΡΤ3 ένα νέο, σύγχρονο κανάλι, με ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική περιφέρεια. Μεταξύ άλλων της καταλογίζεται ότι έδινε μεγάλο βάρος στην προσωπική της προβολή προκαλώντας δυσαρέσκειες στη συνεργασία της όχι μόνο στο εσωτερικό της ΕΡΤ3, αλλά και ευρύτερα.

Το περιστατικό ωστόσο που φαίνεται πως ήταν «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», ήταν τα όσα υποστήριξε μιλώντας σε εκδήλωση στη Παλιά Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ. Φέρεται να ισχυρίστηκε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι κακοί γονείς και τα είπε όλα αυτά σε ένα ακροατήριο δεκάδων εκπαιδευτικών, του υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαιωάννου, του πρύτανη του ΑΠΘ Κυριάκου Αναστασιάδη.

Κατά πληροφορίες η αποστροφή της αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με τη διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης Ζωή Βαζούρα να εγκαλεί την κυρία Σάπικα η οποία πάντως δεν διόρθωσε τις εντυπώσεις που η ίδια είχε προκαλέσει.

Με δεδομένο ότι η Σύνθια Σάπικα εκπροσωπούσε τη δημόσια τηλεόραση στη συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν μονόδρομος για τη διοίκηση της ΕΡΤ να κινήσει τις διαδικασίες καθαίρεσης της. Στην τελευταία του συνεδρίαση του το ΔΣ της ΕΡΤ αποφάσισε την καθαίρεση της καθώς κρίθηκε ότι έπληξε την αξιοπιστία της δημόσιας τηλεόρασης.