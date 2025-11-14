Η αληθινή εμπειρία κοντά στον θάνατο που έζησαν οι πρωταγωνίστριες του Sex and the City

Eίμαστε στο 2000 και γυρίζεται η τρίτη σεζόν της σειράς Sex and the City, στο Λος Άντζελες. Η επίμαχη σκηνή περιελάμβανε τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ (Κάρι) να οδηγεί ένα μπλε Mustang κάμπριο σε έναν απότομο λόφο, με τη Σίνθια Νίξον (Μιράντα) στο πίσω κάθισμα και την Κιμ Κατράλ (Σαμάνθα) στη θέση του συνοδηγού. Οι τρεις φίλες θα έκαναν μια βόλτα ξένοιαστη στις ατέλειωτες λεωφόρους πλησίον της Βένις Μπιτς. Σαν ροκ σταρ σε απευθείας σύνδεση με την αποθέωση.

Το συνεργείο είχε «πειράξει» ένα αυτοκίνητο για να βοηθήσει τη Σάρα Τζέσικα να το οδηγήσει. Όμως έσπασε η γραμμή των φρένων, με αποτέλεσμα το αμάξι να αρχίσει να κυλάει προς τα πίσω στην κατηφόρα.

Η Σάρα Τζέσικα κατάφερε με κάποιον τρόπο να το στρίψει και να το σταματήσει στο κάτω μέρος του λόφου, ενώ οι συμπρωταγωνίστριες της είχαν πάθει πανικό. Ύστερα το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε από την ασφάλεια της παραγωγής.

Η Κιμ Κατράλ κατέρρευσε, φωνάζοντας «Μόλις είχα μια εμπειρία κοντά στον θάνατο!». Η Σίνθια Νίξον βγήκε από το αμάξι με όση ψυχραιμία της είχε απομείνει.

Ποιο πεντάλ λειτουργούσε;

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Μάικλ Πάτρικ Κινγκ το περιέγραψε αργότερα κι εκείνος ως «μια εμπειρία κοντά στον θάνατο» και είπε ότι το συνεργείο αναρωτήθηκε αν έπρεπε να συνεχίσουν τα γυρίσματα εκείνη τη μέρα, γιατί όλοι ήταν σοκαρισμένοι.

Η Σάρα Τζέσικα θυμήθηκε ότι η Νίξον της φώναζε «Πάτα τα φρένα! Πάτα τα φρένα!» κι εκείνη προσπαθούσε να καταλάβει ποιο πεντάλ λειτουργούσε. «Πατούσα όποιο έβρισκα» είπε γελώντας.

Η Νίξον κέρδισε τα εύσημα για την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό της, καθώς το ίδιο βράδυ ήταν ξανά στο γύρισμα σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Τελικά το Sex and the City συνεχίστηκε, έγινε ένα franchise ταινιών και σειρών και μιας sequel σειράς που τελείωσε την περασμένη σεζόν (And Just Like That). Ό,τι δεν σε σκοτώνει τελικά, σε κάνει επίκαιρο για 25 χρόνια.