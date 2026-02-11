Στην τουρκική πρωτεύουσα για το Ανώτατο Συμβουλίο συνεργασίας βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με πολυάριθμη υπουργική συνοδεία στην οποία συμμετέχει φυσικά ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η χειραψία του με τον Ταγίπ Ερντογάν πέρασε από το μικροσκόπιο των «Ράδιο Αρβύλα» για δύο μόνο λέξεις που απηύθυνε στον Τούρκο πρόεδρο.

«Αν έχετε τον Θεό σας! Με το χέρι στην καρδιά. Ο άνθρωπος αυτός είναι υπουργός εξωτερικών και τον ρωτάει ο Ερντογάν τι κάνει και τι απαντά ο υπουργός εξωτερικών -και όχι το παιδάκι που κόπηκε στο Lower;» αντέδρασε ο Αντώνης Κανάκης πριν προβληθεί το σχετικό απόσπασμα όπου ο Γιώργος Γεραπετρίτης απαντά «Very fine!».

«Κόβεσαι ξαναπέρνα αύριο», σχολίασε χιουμοριστικά ο Χρήστος Κιούσης.