Σε ρυθμούς μονοψήφιων ποσοστών τηλεθέασης κινούνται πλέον πολλά από τα προγράμματα της μικρής οθόνης με τους ιθύνοντες των τηλεοπτικών σταθμών να επαναλαμβάνουν σχεδόν μονότονα σε κλειστές συσκέψεις την περίφημη φράση του Χαρίλαου Τρικούπη, «Τίς πταίει».

Όσοι δεν φημίζονται για την υπομονή τους εισηγούνται δραστικές λύσεις που περιλαμβάνουν ακόμη και «κοψίματα» σειρών και εκπομπών άλλοι τηρούν στάση αναμονής και δίνουν σαφείς οδηγίες για την ενδυνάμωση των υπαρχουσών προγραμμάτων.

Αυτό συνέβη σύμφωνα με πληροφορίες του Reader στο «Πιο μεγάλο παζάρι» του Alpha που σε μια χρονιά πολύ καλή για τον σταθμό της Κάτω Κηφισιάς το τηλεπαιχνίδι είναι αρκετά … μικρό για τον ημερήσιο μέσο όρο τηλεθέασης του καναλιού. Τα στελέχη του προγράμματος είναι υπερευχαριστημένα από τον Ηλία Βρεττό στο κομμάτι της παρουσίασης αλλά και από την τηλεοπτική χημεία που έχει με τον Λευτέρη Μητσόπουλο. Εντοπίζουν όμως αδυναμίες στο στήσιμο και το περιεχόμενο του παιχνιδιού.

Έτσι από τις επόμενες εβδομάδες πίσω από τις κουρτίνες δεν θα κρύβονται καφετιέρες και φούρνοι μικροκυμάτων αλλά αυτοκίνητα και μεγάλα ποσά μετρητών.

Η αρχική προέγκριση που έχει δώσει ο Alpha στην εταιρία παραγωγής Foss Productions είναι για επεισόδια μέχρι και το τέλος της χρονιάς. Και μπορεί από το κανάλι να διαρρέεται πως το παιχνίδι θα βγάλει όλη την τρέχουσα σεζόν όμως κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου βέβαιο. Άλλωστε δεν είναι πολύ μακριά η τηλεοπτική περίοδος 2019 – 2020 όπου τότε ο Χρήστος Φερεντίνος ξεκίνησε το φθινόπωρο με το παιχνίδι «Άνω Κάτω» το οποίο μεσούσης της σεζόν κόπηκε λόγω χαμηλής τηλεθέασης και επανήλθε με νέα επεισόδια το «Deal» από την άνοιξη του 2020.

Το ίδιο είναι πολύ πιθανόν να συμβεί και φέτος καθώς τα δικαιώματα του «Deal» διατηρούνται από τον Alpha για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Επίσης στο συρτάρι του σταθμού υπάρχει και το «Password». Αξίζει να σημειωθεί πως καμία μεταγενέστερη εκδοχή του «Παζαριού» μετά την πρώτη που παρουσίασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στο Mega στις αρχές της δεκαετίας του ’90 δεν πήγε καλά σε ποσοστά τηλεθέασης. Για δεύτερη φορά το παιχνίδι προβλήθηκε από τη συχνότητα του Alpha τη σεζόν 2006 – 2007 και πάλι με παρουσιαστή τον Ανδρέα Μικρούτσικο ενώ η τρίτη ήταν με τον τίτλο «Κάνε Παζάρι» το 2017 στον ΣΚΑΪ με οικοδέσποινα τη Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Με καθυστέρηση αλλά διπλό ρόλο η επιστροφή της Αννίτας στο Open

To Open μπήκε τελευταίο φέτος στον ανταγωνισμό των καναλιών λόγω της καθυστέρησης της τελικής συμφωνίας μεταξύ της ιδιοκτησίας του καναλιού και του Νίκου Κοκλώνη για την ανάληψη του συνόλου του ψυχαγωγικού προγράμματος εκ μέρους του δεύτερου. Μέχρι στιγμής όλες οι εκπομπές του ενημερωτικού τομέα και τα δελτία ειδήσεων παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις, ο «Έρωτας φυγάς» αναδεικνύεται σε hit της φετινής σεζόν στερώντας από τον «Παράδεισο των Κυριών» του Alpha την πρωτοκαθεδρία στη ζώνη των 20.00 ενώ με χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης πορεύεται μέχρι στιγμής το «Πρωινό Σου - Σου» της Ελένης Τσολάκη. Η επόμενη εκπομπή που θα βγει στον «αέρα» είναι το μεσημεριανό «Οδός Ζαρίφη 2» με την Κατερίνα Ζαρίφη και αμέσως μετά παίρνει σειρά το «Στην Αννίτα» με την Αννίτα Πάνια. Θα είναι η απογευματινή εκπομπή που κατά πάσα πιθανότητα θα δίνει lead in στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού και θα έχει τηλεφωνικές αλλά και εκ του σύνεγγυς εξομολογήσεις ανθρώπων της διπλανής πόρτας, παιχνίδια με τους τηλεθεατές και πολλές εμπορικές τοποθετήσεις. Εκεί έχει επικεντρωθεί αυτή τη στιγμή το στήσιμο της εκπομπής ώστε να έρθουν αρκετές δωροθεσίες κάτι που η Αννίτα έχει αποδείξει στην

τηλεοπτική καριέρα της πως είναι κάτι το οποίο ξέρει να χειρίζεται καλά. Η διάρκεια της εκπομπής θα είναι μιάμισι με δύο ώρες. Ακόμη η κατασκευή του πλατό δεν έχει ξεκινήσει. Σε δεύτερο χρόνο μετά τον Ιανουάριο του 2024 η Αννίτα Πάνια θα επιστρέψει και στη βραδινή ζώνη με εβδομαδιαία Late Night εκπομπή που θα φιλοξενεί συνεντεύξεις γνωστών προσώπων της δημόσιας ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες η παρουσιάστρια έχει υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Νίκο Κοκλώνη.

Η βουτιά του «Celebrity» στην τηλεθέαση και ο εκνευρισμός για τα ποσά λόγω «Survivor»

Μεγάλη πτώση στην τηλεθέαση σημείωσε το δεύτερο επεισόδιο του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ «I am a Celebrity get me out of here». Το πρόγραμμα σε παραγωγή του Ατζούν Ιλίτζαλι στην πρεμιέρα την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου σημείωσε 11,8% στο σύνολο και 15,1% στο δυναμικό κοινό 18 – 54. Την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου το δεύτερο επεισόδιο του ριάλιτι με αμφιλεγόμενο περιεχόμενο όσον αφορά στην αισθητική του έπεσε σε 8,8% στο σύνολο και 8,2% στο δυναμικό κοινό 18 – 54.

Παράλληλα σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες μεγάλη ενόχληση υπάρχει στο κανάλι του Φαλήρου αλλά και στα γραφεία του εγχώριου παραρτήματος της Acun Μedya στο Μαρούσι η διαρροή των ποσών που παίρνουν οι celebrities και σχετικό αποκλειστικό ρεπορτάζ είχε δημοσιεύσει το «Τηλεκοντρόλ» και το Reader στις 28 Σεπτεμβρίου χωρίς ωστόσο να κατονομάζει τα πρόσωπα. Τηλεοπτικές εκπομπές στη συνέχεια με κάρτες αντιστοίχησαν πρόσωπα με ποσά κάτι το οποίο δημιούργησε αναστάτωση. Αυτό όχι τόσο για την δημοσιοποίηση των αμοιβών αλλά για το ότι αυτό θα ασκήσει πιέσεις στην εταιρία παραγωγής στις διαπραγματεύσεις που ξεκινούν άμεσα για το «Survivor» της νέας σεζόν. Επισημαίνεται βέβαια πως η διαπραγμάτευση για το «Celebrity» ήταν ελεύθερη χωρίς ταβάνι. Κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ισχύσει στις συζητήσεις που θα γίνουν με υποψήφιους «Διάσημους» για το «Survivοr» ενώ οι αμοιβές για τους νέους «Μαχητές» δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 1500 ευρώ την εβδομάδα.