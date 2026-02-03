Η βραδινή εκπομπή που αναλαμβάνει ο Ρένος Χαραλαμπίδης - Πότε και πού θα τη δούμε

Στην μουσική βραδιά για τη συμπλήρωση τριάντα δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά παρευρέθηκε ο Ρένος Χαραλαμπίδης, και μεταξύ άλλων αποκάλυψε τα νέα του τηλεοπτικά σχέδια.

Μιλώντας στο Mega, επιβεβαίωσε ότι η νέα του εκπομπή θα προβάλλεται στο One Channel, κάθε Δευτέρα και ο ηθοποιός θα παίρνει συνεντεύξεις από αγαπημένα του πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο.

«Εμφανίστηκε το One, που είναι πολιτικό κανάλι, και μου πρότεινε τις βαθιές νύχτες της Δευτέρας να συζητάω με όποιον θέλω. Έχω λοιπόν επιλέξει τους ανθρώπους που με καθόρισαν, τον Ζουγανέλη, τον Καφετζόπουλου, τον Λογοθετίδη, όπου απλά μέσα στη νύχτα, κάνουμε συζητήσεις από καρδιάς.

Επειδή έχω δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις στη ζωή μου, και πολλές φορές ατυχείς, ξέρω πολύ καλά πώς νιώθει αυτός που δίνει συνέντευξη.

Αν δεν σεβαστείς τον προσωπικό του ρυθμό, τίποτα δεν έχει νόημα», δήλωσε.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για την ημέρα που θα κάνει πρεμιέρα η νέα του εκπομπή, απάντησε: «Τώρα μου κάνεις μια ερώτηση, που δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω με ακρίβεια. Είναι κάποια από τις επόμενες Δευτέρες».

Τέλος, για τη σχέση του με την τηλεόραση, ο ηθοποιός ανέφερε: «Η ζωή μου σιγά σιγά καθώς εγώ οριμάζω παίρνει άλλη διαδρομή: του σινεμά, των προσωπικών συναντήσεων μέσα από την τηλεόραση, της μουσικής και η τηλεόραση θα με συναντήσει και εκείνη όταν πρέπει».

