Η εκπομπή που ακολούθησε τρελά το κοινό σταθερά για ένα χρόνο - Το ποσοστό που έκανε

Οι «Ράδιο Αρβύλα», πρωταγωνιστές της ελληνικής τηλεόρασης για σχεδόν είκοσι χρόνια, συνέχισαν και το 2025 την εντυπωσιακή τους πορεία, καταγράφοντας σταθερά πρωτιές και απόλυτη κυριαρχία.

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, μονοπώλησαν το ενδιαφέρον του κοινού, σημειώνοντας υψηλά ποσοστά τηλεθέασης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Από τις 20 Ιανουαρίου έως τις 17 Δεκεμβρίου 2025, η εκπομπή βρέθηκε αδιάλειπτα στην κορυφή, με μέσο όρο 19,3% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 18,7% στο σύνολο.

Κατά μέσο όρο, περίπου 1.600.000 τηλεθεατές παρακολουθούσαν έστω για ένα λεπτό την ανατρεπτική παρέα, επιβεβαιώνοντας τη μαζική απήχηση της εκπομπής.

Η επιτυχία τους δεν περιορίστηκε μόνο στα νούμερα τηλεθέασης. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι «Ράδιο Αρβύλα» δημιούργησαν έντονη αλληλεπίδραση, προκαλώντας πλήθος σχολίων και συζητήσεων, γεγονός που αποδεικνύει τη στενή σχέση τους με το κοινό.

Με την καυστική τους σάτιρα και την αντισυμβατική τους σκέψη, η πιο επιδραστική ομάδα της ελληνικής τηλεόρασης ετοιμάζεται να επιστρέψει το 2026, με στόχο να ταράξει ξανά τα «λιμνάζοντα νερά» της τηλεοπτικής πραγματικότητας.