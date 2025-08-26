Η εκπομπή που κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης την πρώτη μέρα των ενημερωτικών προγραμμάτων

Ο Νίκος Ευαγγελάτος με το Live News, αλλά και δέκα ενημερωτικές εκπομπές στην πρωινή ζώνη των ΣΚΑΪ, Open, ΕΡΤNEWS έκαναν πρεμιέρα χθες Δευτέρα (25/8) και για κάποιους η σεζόν ξεκίνησε με το δεξί στην τηλεθέαση.

Αναλυτικότερα, το Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο πήρε την πρωτιά στη ζώνη του με ποσοστό 16% στο γενικό σύνολο και 14,3% στο δυναμικό κοινό.

Στην πρωινή ζώνη όπου οι ενημερωτικές εκπομπές βρέθηκαν απέναντι από την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου, η πίτα μάλλον μοιράστηκε με αποτέλεσμα άλλη εκπομπή να βρεθεί στην κορυφή στο δυναμικό κοινό και άλλη στο γενικό σύνολο.

Συγκεκριμένα, στο δυναμικό κοινό την πρωτιά κέρδισε το «Καλοκαίρι Παρέα» με ποσοστό 13,8%, ενώ ακολούθησαν οι «Αταίριαστοι» με 12,4%. Στην τρίτη θέση με μεγάλη διαφορά βρέθηκε η νέα εκπομπή του Open «10 Παντού» με τον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμήτρου που σημείωσε τηλεθέαση 4,6%.

Στο γενικό σύνολο τώρα την πρωτιά κέρδισαν οι «Αταίριαστοι» με 18,5%, ακολούθησε το «Καλοκαίρι Παρέα» με αρκετές μονάδες διαφορά και ποσοστό 11,7%, ενώ το «10 Παντού» συγκέντρωσε 7,8%.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, στο δυναμικό κοινό την πρωτιά κέρδισε το «Κοινωνία Ώρα Mega» με ποσοστό 17%, ακολούθησε το «Σήμερα» με 12,4%, ενώ στην τρίτη θέση ήρθε το «Ώρα Ελλάδος» του Open με 6,4%.

Τέλος, στο γενικό σύνολο πρώτο ήρθε το «Σήμερα» με 20,2%, ακολούθησε η «Ώρα Ελλάδος» με 16,2% και τρίτη ήρθε η «Κοινωνία Ώρα Mega» με 15,1%.