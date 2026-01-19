Μενού

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ ποζάρει topless μέσα στις σαπουνάδες, στις διακοπές της στις Μαλδίβες

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ χάρισε στους followers της στο Instagram το πιο καλοκαιρινό content απευθείας από τις Μαλδίβες.

Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ
Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ | Getty Images
Αν η σημερινή Δευτέρα σε βρίσκει κάτω από το πάπλωμά σου, είσαι πολύ τυχερός. Αν - όπως και εμείς - κλήθηκες να αποχωριστείς τη ζεστασιά του σπιτιού σου και να οδηγήσεις μέχρι το γραφείο, η ανάρτηση της Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ θα σε ταξιδέψει σε μέρη εξωτικά.

Μπορεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε εν μέσω του πολικού ψύχους που πλήττει την χώρα και το καλοκαίρι να ‘ναι μια μακρινή ανάμνηση, ωστόσο στις Μαλδίβες ρέουν όλα όπως θα έπρεπε. Ήλιος, θάλασσα, αμμουδιά.

