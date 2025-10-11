Η Ελλάδα Ψηφίζει: Πότε κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ - Η ώρα προβολής

Έρχεται αυτή την εβδομάδα στον ΣΚΑΪ το τηλεπαιχνίδι «Η Ελλάδα Ψηφίζει» με τους Χρήστο Κούτρα - Γιάννη Ντσούνο.

Το μοναδικό, διαδραστικό, live τηλεπαιχνίδι σόου της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει ανανεωμένο για να μας ενώσει ξανά σε μία μεγάλη παρέα που διασκεδάζει, ψηφίζει και κερδίζει!

Το έπαθλο μεγαλώνει και οι δύο ομάδες θα διεκδικούν έως και 40.000 ευρώ! Οι παίκτες καλούνται να προβλέψουν σωστά την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού στις πιο απρόβλεπτες ερωτήσεις.

Πλέον, κανένας παίκτης δεν αποχωρεί ενώ και ο τελικός αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς η ομάδα που θα προκρίνεται σε αυτόν θα ορίζει τον εκπρόσωπό της αλλά δεν θα μπορεί να βρίσκεται στο πλατό μαζί του την ώρα των απαντήσεων!

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος, είναι έτοιμοι να δώσουν το σήμα για την έναρξη της ζωντανής ψηφοφορίας έχοντας στα χέρια τους τα πιο προκλητικά διλήμματα και τα πιο καυτά ερωτήματα.

Η Ελλάδα Ψηφίζει, κάθε Τετάρτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ