Η ερώτηση που ενόχλησε την Αγγελική Νικολούλη: «Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ…»

Η Αγγελική Νικολούλη έδωσε το παρών στην επίσημη προβολή της ταινίας «Φίλοι για Πάντα», την οποία σκηνοθέτησε ο γιος της, Κωνσταντίνος Μουσούλης, με την αγαπημένη δημοσιογράφο να μιλάει για εκείνον, αλλά και να μην κρύβει την ενόχλησή της με μια ερώτηση που αφορούσε το «Φως στο Τούνελ»

«Είναι μια φοβερή ταινία. Έχει χιούμορ, έχει συναίσθημα αλλά και πολλά μηνύματα. Είμαι περήφανη μαμά. Ο γιος μου είναι μια χαρά παιδί, τον αγαπάω και με κάνει περήφανη», είπε αρχικά η Αγγελική Νικολούλη.

«Έχω συμβουλεύσει τον Κωνσταντίνο να είναι πάνω απ’ όλα άνθρωπος, να σέβεται τον συνάνθρωπό του και να βοηθάει εκεί που μπορεί και χαίρομαι, γιατί πρώτα από όλα τα έχει σημαία του αυτά. Είναι ικανός στη δουλειά του», απάντησε στη συνέχεια η ίδια σε ερώτηση για το τι συμβουλές του έχει δώσει.

Ωστόσο, όταν μία από τους ρεπόρτερ τη ρώτησε αν το Φως στο Τούνελ θα συνεχιστεί για αρκετά χρόνια ακόμα, η Αγγελική Νικολούλη έδειξε να ενοχλείται με την ερώτηση και να απαντάει: «Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για τους Φίλους για Πάντα του Κωνσταντίνου…».