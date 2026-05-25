Η EuroLeague έφερε… καζούρα στα τηλεοπτικά πλατό: «Δεν ζηλεύω, 7 έχω»

Δεν έλειψε η καζούρα στην ελληνική τηλεόραση μεταξύ παρουσιαστών, για την κατάκτηση της EuroLeague για τέταρτη φορά από τον Ολυμπιακό.

«Αφού δεν πάθαμε καρδιά εχθές δεν θα πάθουμε ποτέ» ανέφερε ο Ετεοκλής Παύλου για το χθεσινό (24/05) ματς.

Ο Άρης Πορτοσάλτε έδωσε τα συγχατηρήριά του στον Δημήτρη Οικονόμου για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ στον τελικό του Final 4 συπληρώνοντας «δεν θέλω να είστε προκλητικός κύριες συνάδελφε».

Ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ Θεοδόσης Πάνου μπήκε στο πλατό του «Σήμερα» δίνοντας συγχαρητήρια στον Δημήτρη Οικονόμου για τη νίκη της ομάδας τους και πειράζοντας τον Άκη Παυλόπουλο, «θέλω να μου τρως, να μη μου στεναχωριέσαι». «Δεν ζηλεύω 7 έχω» απάντησε ο Άκης Παυλόπουλος.

Ο Κώστας Φραγκολιάς πανηγύρισε την κατάκτηση των ερυθρόλευκων, φορώντας στον αέρα της εκπομπής μπλούζα του Ολυμπιακού.

Το σχόλιο του Ιορδάνη Χασαπόπουλου για τα όσα γράφονται στα διεθνή Μέσα για το ματς του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης λέγοντας «οι Ισπανοί φωνάζουν για τους διαιτητές; Το ξύλο που έριχναν δεν το είδαν;».

Ο Δημήτρης Οικονόμου σχολιάζοντας για τον Φουρνιέ ανέφερε ««Που να πάει ο Φουρνιέ, υπάρχει μεγαλύτερη ομάδα;»

Ο ενθουσισμός του Δημήτρη Οικονόμου για τη νίκη του Ολυμπιακού στο Final4 φάνηκε από το ξεκίνημα της εκπομπής. «Είμαστε εδώ με το τέταρτο αστεράκι ραμμένο. Με γραβάτα, βλέπεις εδώ, τραμπική».

«Πάντως εμείς έχουμε 7» ανέφερε ο Άκης Παυλόπουλος.