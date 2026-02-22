Μετακομίζει από αύριο Καθαρά Δευτέρα (23/2) η σειρά «Η Γη της Ελιάς» σε νέα ώρα προβολής ακόμα πιο αργά στην prime time ζώνη του Mega.

Ο σταθμός αλλάζει από αύριο (23/2) το πρόγραμμά του μετακινώντας τις σειρές του, οι οποίες πλέον θα παίζονται σε άλλη ώρα, κάποιες δε αλλάζουν και ημέρα και έτσι η μπάλα παίρνει και τη Γη της Ελιάς.

Η σειρά των Βάνα Δημητρίου, Ανδρέα Γεωργίου και Κούλλη Νικολάου, η οποία διανύει την 5η και τελευταία της σεζόν με την τηλεθέαση να έχει σημειώσει μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων μικρή κάμψη, θα προβάλλεται πλέον κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη στις 23.00.

Βέβαια, να σημειωθεί ότι παρά την όποια κάμψη, είναι από τις λίγες ελληνικές σειρές που έχει αντέξει τόσες σεζόν απέναντι στον ανταγωνισμό της βραδινής ζώνης πόσο μάλιστα εάν σκεφτεί κανείς ότι ουσιαστικά από την 4η σεζόν και μετά έχουν μείνει πλέον ελάχιστοι ηθοποιοί από το αρχικό καστ.

Πρόκειται για την τέταρτη αλλαγή ώρας από την αρχή της σεζόν αφού η Γη της Ελιάς αρχικά παιζόταν στις 21.00, όπως είχαμε συνηθίσει και τα προηγούμενα χρόνια, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις 21.40 λόγω του Χοτέλ Ελβίρα, μετά στις 22.20 λόγω του Μια Νύχτα Μόνο και τώρα με την ολική επαναφορά στην prime time του Mega πάει στις 23.00.