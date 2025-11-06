Η Ιωάννα Μαλέσκου ως δασκάλα στα Βορίζια: «Υπήρχε δυσπιστία από τους ντόπιους»

Σοκάρει η αποκάλυψη της Ιωάννας Μαλέσκου πως διατέλεσε δασκάλα σε σχολείο στα Βορίζια της Κρήτης, μοιράζοντας την εμπειρία της από την ζωή και τους ανθρώπους στο χωριό, καθώς βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω».

Η γνωστή παρουσιάστρια περιέγραψε την εμπειρία της ως δασκάλα στα Βορίζια αναπολώντας αλλά και δηλώνοντας τον προβληματισμό της για όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες στο χωριό, αναφερόμενη φυσικά στο μακελειό που στοίχισε τη ζωή δύο ανθρώπων.

«Το βασικό για μένα ήταν ότι ήταν η πρώτη φορά. Η πρώτη επαφή που είχα με την Κρήτη ήταν στο χωριό αυτό, στο Δημοτικό σχολείο. Ήταν η πρώτη μου χρονιά που δίδαξα σαν δασκάλα. Εγώ δεν είχα ιδέα από την Κρήτη. Είναι ένα χωριό το οποίο έχει ζωντάνια, έχει πολλά νέα παιδιά, κάνουν πολλά παιδιά, οικογένειες. Κυρίως όμως έχει αυτό τον νέο κόσμο που βλέπετε… Είναι ευγενές σαν εικόνα και σαν συναίσθημα», είπε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

Μαλέσκου: «Υπήρχε μια δυσπιστία προς τους μη ντόπιους»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον τρόπο ζωής, στους άγραφους νόμους της Κρήτης αλλά και στην αντιμετώπιση που λάμβαναν οι ξένοι που έρχονταν στο χωριό:

«Όταν είσαι ξένος, δεν μπορείς να αντιληφθείς τον τρόπο ζωής. Αν θέλετε, την κουλτούρα, τις αρχές, τον αξιακό κώδικα, τους άγραφους κανόνες… όσο ψήνεσαι με τις συνθήκες και συναναστρέφεσαι με τον κόσμο, το καταλαβαίνεις. Το πρώτο πράγμα που εντόπισα ήταν ότι υπήρχε μια δυσπιστία. Αν δεν είσαι από το μέρος αυτό, αν δεν μιλάς και την ντοπιολαλιά, κάπως σε βάζουν σε απόσταση μέχρι να κερδίσεις τον σεβασμό», δήλωσε συγκεκριμένα.

Μιλώντας για τη σχέση των παιδιών του χωριού με τη βία εκείνη είπε: «Η παραβατική συμπεριφορά υπάρχει σε όλες τις ηλικίες και από πολύ νεαρή ηλικία είναι μια πραγματικότητα. Και δεν είναι όλα άσπρο μαύρο. Προσπαθείς να καλλιεργήσεις ένα πνεύμα συμπόνιας, συνένωσης, μιας ωραίας ειρηνικής διάθεσης.

«Εγώ πιστεύω πάντα στη θετική πλευρά των πραγμάτων και στις αλλαγές των ανθρώπων, κυρίως όμως στη δύναμη που μπορεί να έχει η παιδεία και η καλλιέργεια. Αυτό το οποίο χτιζόταν μέσα στις σχολικές αίθουσες, στους ανθρώπους, στα παιδιά μπορούσε εύκολα να ακυρωθεί πηγαίνοντας το παιδί στο σπίτι», σημείωσε.