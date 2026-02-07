Η Καβογιάννη τραγούδησε το “I Will Survive”: H «Ασπασία» από το Ντόλτσε Βίτα ξαναχτυπά

Κάθεχρόνο, σαν άγραφος νόμος της φιλίας τους, η Μαρία Καβογιάννη κάνει μια στάση στο Hotel Ερμού για να δει από κοντά την κολλητή της, Άννα Βίσση. Όχι μόνο για να την απολαύσει στη σκηνή, αλλά για να ζήσουν ξανά το προσωπικό τους τελετουργικό: να τραγουδήσουν μαζί το «I Will Survive».

Το iconic τραγούδι που σημάδεψε την πορεία της Καβογιάννη ως Ασπασία στο Ντόλτσε Βίτα έχει γίνει πια το κοινό τους γούρι. Κι όμως, παρά τα χρόνια, η Μαρία εξακολουθεί να… παλεύει με τους στίχους — και αυτό είναι που κάνει τη στιγμή ακόμη πιο αφοπλιστική.

Χθες το βράδυ, η Άννα δεν άφησε την αγαπημένη της φίλη να κρυφτεί στο κοινό. Πρώτα της τραγούδησε το «Χρόνια Πολλά μωρό μου» για τα γενέθλιά της, αποθεώνοντάς την για το ταλέντο και τη λάμψη της. Και μετά, φυσικά, της έδωσε το μικρόφωνο.

Η Μαρία να τραγουδάει το «I Will Survive» όπως μόνο εκείνη ξέρει — με πάθος, με χιούμορ και με μια ενέργεια που κάνει όλο το μαγαζί να λιώνει.