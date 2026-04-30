Η Κατερίνα Ζαρίφη στο «μάτι» του Open: Τι εκπομπές σκέφτεται το κανάλι

Την επιστροφή της Κατερίνας Ζαρίφη στο Open επιθυμούν από τη νέα τηλεοπτική σεζόν πρόσωπα του καναλιού της Παιανίας. Άλλωστε η παρουσιάστρια, ηθοποιός και

ραδιοφωνική παραγωγός έχει συνεργαστεί πολλές φορές με το κανάλι στο παρελθόν:

Το 2018, ήταν η πρώτη παρουσιάστρια που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με το νεοσύστατο τότε Open παρουσιάζοντας για μια σεζόν το τηλεπαιχνίδι «Ποιος ρωτάει;» στην απογευματινή ζώνη.

Το καλοκαίρι του 2019, παρουσίασε την ψυχαγωγική εκπομπή «Καλοκαίρι not» μαζί με τον Παύλο Σταματόπουλο και τον Ηλία Γκότση στην πρωινή ζώνη και στη συνέχεια μέχρι το καλοκαίρι του 2020 παρουσίασε την εκπομπή «Μεσημέρι Yes».

Τη σεζόν 2023-2024 επανήλθε στο Open ως κεντρική παρουσιάστρια της εκπομπής «Οδός Ζαρίφη 2» στη μεσημεριανή του ζώνη του καναλιού.

Πληροφορίες τώρα αναφέρουν πως η παρουσιάστρια έχει βολιδοσκοπηθεί εκ νέου από το κανάλι για ένα νέο μεσημεριανό μαγκαζίνο με γυναίκες παρουσιάστριες που όμως δεν θα έχει καμία σχέση θεματολογικά με το «The Real View» που «τρέχει» φέτος στον «αέρα» του σταθμού.

Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για εκπομπή το Σαββατοκύριακο. Και στην περίπτωση της Κατερίνας Ζαρίφη όπως και σε αυτή του Δημήτρη Ουγγαρέζου θα προηγηθούν ραντεβού με το Mega.