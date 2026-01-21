Η Μαριάννα Παπαμακαρίου αφιέρωσε τραγούδι της στον Παναγιώτη Δουδωνή σε live μετάδοση

Μια απροσδόκητη αφιέρωση τραγουδιού μεταδόθηκε σε ζωντανή μετάδοση στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή, «Κοινωνία Ώρα Mega» με πρωταγωνιστές την Μαριάννα Παπαμακαρίου και τον Παναγιώτη Δουδωνή.

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Ιορδάνη Χασαπόπουλο και της Ανθής Βούλγαρη, ενώ μετά το τέλος της συζήτησής τους, ενώ υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να αποχωρήσει από το πάνελ ώστε να προσέλθει ο επόμενος καλεσμένος, παρέμεινε για την συνέντευξη της τραγουδίστριας Μαριάννα Παπαμακαρίου.

Μάλιστα η συμπάθεια του βουλευτή προς την τραγουδίστρια έκανε εντύπωση και στο δίδυμο παρουσιαστών που σχολίασαν ότι παρά το γεγονός ότι δεν γνωρίζει πολλούς τραγουδιστές, την Παπαμακαρίου την ήξερε – όπως και όλους τους στίχους από το κομμάτι Ρήγμα, που έχει γράψει ο Σωκράτης Μάλαμας.

Έτσι, η Κύπρια τραγουδίστρια αφιέρωσε το τραγούδι και μάλιστα a cappella στον Παναγιώτη Δουδωνή, με τον βουλευτή να απολαμβάνει κάθε στίχο και στο τέλος να την ευχαριστεί με ένα δυνατό χειροκρότημα.

Ο ίδιος κοινοποίησε το βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Όταν συνάντησα τη Μαριάννα Παπαμακαρίου και μου αφιέρωσε το «Ρήγμα» στην Κοινωνία Ώρα Mega. Πόσο την ευχαριστώ».