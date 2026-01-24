Μαρία Κίτσου: «Αγόρασα τηλεόραση για να βλέπω τα επεισόδια στις "Άγριες Μέλισσες"»

Καλεσμένη του Φάνη Λαμπρόπουλου στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Στην αγκαλιά του Φάνη» βρέθηκε τη νύχτα της Παρασκευής η Μαρία Κίτσου. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν πριν από λίγα χρόνια οι «Άγριες Μέλισσες».

«Βρήκα τον εαυτό μου σε αυτή τη σειρά κι είπα ότι μπορώ να το κάνω. Με προβλημάτισε ότι θα ήταν 4 επεισόδια την εβδομάδα. Όλοι συντελεστές ήταν εγγύηση. Θεωρώ ότι ο ρόλος μου έδωσε μια ώθηση στο κοινό, αλλά όλοι οι ηθοποιοί ήταν εξαιρετικοί. Τους λατρεύω όλους και τους θαύμαζα», είπε η Μαρία Κίτσου και πρόσθεσε:

«Το μεγαλύτερο τρολ των Μελισσών ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης. Είχαμε να παίξουμε μεταξύ μας σκηνές σοβαρές σκηνές και γελούσαμε. Δεν μπορούσαμε να παίξουμε».

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η δημοφιλής πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε αφενός στο γεγονός πως είχε επιλέξει να μην έχει τηλεόραση στο σπίτι της μέχρι τις «Άγριες Μέλισσες».

«Πότε να δεις το σίριαλ που κάνεις στην τηλεόραση; Είσαι σε ένα 12ωρο γύρισμα, μετά μπορεί να έχεις παράσταση ή πολλή διάβασμα. Ε, πότε να δεις τηλεόραση; Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είχα τηλεόραση στο σπίτι μου μέχρι τις ''Άγριες Μέλισσες''. Αγόρασα τηλεόραση για να βλέπω τα επεισόδια και να δουλεύω πάνω σ’ αυτό» είπε η Μαρία Κίτσου.