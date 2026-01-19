Η Μεγάλη Χίμαιρα: Ο σκηνοθέτης απαντά για τις ερωτικές σκηνές - «Είναι ακόμα ένα ταμπού»

Η «Μεγάλη Χίμαιρα», ήταν μία από τις πολυαναμενόμενες σειρές της σεζόν, ούσα η μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή που έχει υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας. Από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον για την τηλεοπτική μεταφορά του εμβληματικού μυθιστορήματος του Μ. Καραγάτση ήταν μεγάλο, όπως έντονος ήταν και ο σχολιασμός της

Ανάμεσα στα όσα σχολιάστηκαν ήταν και οι πολλές και έντονες ερωτικές σκηνές που έχουν συμπεριληφθεί στα επεισόδια -κατά κάποιους αχρείαστες.

Ο σκηνοθέτης της σειράς Βαρδής Μαρινάκης τοποθετήθηκε απαντώντας στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ πως το ερωτικό ένστικτο είναι αυτό που οδηγεί τους συγκεκριμένους ήρωες και πως οι σκηνές ήταν απαραίτητες και όχι ηδονοβλεπτικές.

«Οι σκέψεις μου γύρω από τις ερωτικές σκηνές είναι πως είναι ανάλογα με το πώς θέλεις να δεις τη σειρά. Αν θες να τη δεις με την οικογένειά σου και το τσαγάκι σου και λες "είναι εποχής και θα φοράνε ωραία ρούχα" και ξαφνικά βλέπεις μετά από έναν γάμο να γίνεται ένα -υπέροχο κατ' εμέ- σεξ, αισθαντικό, τρυφερό, διονυσιακό, αυτό έρχεται και σου στρίβει λίγο το στομάχι. Το σεξ είναι ακόμα ένα ταμπού. Οι σκηνές αυτές ήταν απαραίτητες. Δεν έχουν γίνει ηδονοβλεπτικά», ανέφερε αρχικά.

Συνεχίζοντας τόνισε: «Υπήρχε τρομερή προσοχή και από την Παραγωγή. Καμία σκηνή δεν έγινε για να δούμε γυμνή τη γυναίκα. Όταν το ερωτικό ένστικτο και το ασυνείδητο οδηγούν τους ήρωες και είναι το βασικό πράγμα που συμβαίνει από την αρχή ως το τέλος του βιβλίου...

Η αλήθεια είναι ότι δεν παίζουν συχνά γυμνά στις σειρές. Έγινε εδώ. Θεωρούμε ότι ανήκει στο σύμπαν.

Αυτές τις σκηνές τις είδε και η κόρη μου που είναι 12 χρονών. Είχαμε πει με τη γυναίκα μου να κλείναμε τα μάτια της. Τελικά δεν το κάναμε και θεωρώ ότι χίλιες φορές που είδε αυτό από το να δει στο κινητό από ένα παιδί σε μια πλατεία κάτι».