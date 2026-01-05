Η Μεγάλη Χίμαιρα: Δίχασαν οι έντονες ερωτικές σκηνές και η Όλγα Μαρκάτου «έκρινε» ξανά

Τα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς «Η Μεγάλη Χίμαιρα» δίνεται ο χρόνος στο να περιγραφεί η ψυχοσύνθεση της ηρωίδας μέσα από το τραύμα, την σεξουαλική της ορμή και την παράδοσή της στις σαρκικές απολαύσεις μέχρι τη δέσμευση.

Εκτός από την εξέλιξη της ιστορίας στο «τώρα» οι τηλεθεατές παρακολουθούν και μια αναδρομή που περιλαμβάνει και τις ερωτικές της τρικυμίες μέχρι τον έρωτά της με τον καπετάνιο.

Οι έντονες και πολλές ερωτικές σκηνές που προβλήθηκαν στα δύο ωριαία επεισόδια στην ΕΡΤ στάθηκαν αφορμή σχολιασμού από πολλούς. Άλλοι βρήκαν τις σκηνές αυτές πολλές και περιττές, άλλοι έσπευσαν να μιλήσουν και την αναγκαιότητα αυτών των σκηνών για να περιγράψει την αναζήτηση της ηδονής από την πρωταγωνίστρια Μαρίνα.

Φυσικά το χιούμορ δεν έλειψε με την γνωστή Όλγα Μαρκάτου από τη σειρά «Ντόλτσε Βίτα» να κάνει για ακόμα μια φορά την εμφάνισή της ως meme που κρίνει...

Ο Καραγάτσης δίνει μεγάλη έμφαση στη σεξουαλική ορμή της Μαρίνας, την περιγράφει κανονικότατα στο βιβλίο, οπότε οι συγκεκριμένες σκηνές είναι στα θετικά της σειράς. #HMegaliXimaira pic.twitter.com/StcbSgXzl9 — Βέρες ☆ ♡ 🦩 (@fiogkofamily) January 4, 2026

Καλωσορισατε στο 2026 Ελλαδας στο οποιο αυτη η σκηνη θεωρειται απο τις απανταχου πουριτανες τουιτερουδες, τσοντα!! 🤦‍♀️ #HMegaliXimaira pic.twitter.com/qFQ1psEE99 — 🅷🅾🅿🅴 🌼🌱 (@HopeBlooms00) January 4, 2026

Η σύνοψη της σειράς από την πλευρά της πρωταγωνίστριας. #HMegaliXimaira pic.twitter.com/rSMxUsSxSm — 🪓Ragnar 🪓 (@D13Ragnar) January 4, 2026

Κι όμως!Οι ερωτικές σκηνές είναι τόσο αριστοτεχνικά γυρισμένες που ούτε πρόστυχες είναι,ούτε ουσιαστικά δείχνουν πολλά.Ο φωτισμός είναι καταπληκτικός!Λυσσάξατε πια...Έχουμε δει πολλά περισσότερα σε ξένες σειρές...#HMegaliXimaira — Aggeliki Karafilli (@angelkarafilli) January 4, 2026

Που μωρέ τα γλυκάκια θίχτηκαν που έδειξε πολλές σκηνές σεξ. Που άμα ήταν οι αγαπημένοι σας ηθοποιοί θα γράφεται περι απίστευτης χημείας και αχ πόσο ωραίες ερωτικές σκηνές ειχαν. Επίσης το βιβλίο περιστρέφεται γύρω από τα πάθη. #Hmegaliximaira — 🪸Νινετα φιλη Μαρκορα (@LouPate) January 3, 2026

Άντε τώρα να βλέπεις την σειρά με τους γονείς σου!🥴#HMegaliximaira pic.twitter.com/reFNsxRNxT — ❄️ 𝕤𝕔𝕠𝕣𝕡𝕚𝕟𝕒 🇬🇷 ☃️ (@BloodyMary19947) January 4, 2026

#HMegaliXimaira είπα να δώσω μια 2η ευκαιρία, να δω το 2ο. κράξτε με αλλα περισσότερο πορνο είναι παρα ψυχογραφημα. όταν διάβασα το βιβλίο κ είδα την παράσταση με συνεπήρε το πνεύμα κ η ελευθερία της Μαρίνας που ήταν ομως καταραμένη να θέλει τον πόνο. Αλλα αυτό είναι χυδαίο. pic.twitter.com/x0KkPz177s — sad little cupcake 🧁 (@a_little_merm96) January 2, 2026

Και το σεξ μου αρέσει και το γυμνό μου αρέσει... αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί κάθε 3 λεπτά έχουμε ερωτική σκηνή. (Οκ, αν γούσταρα τον Κωνσταντίνου και την κοπελίτσα, ίσως να είχα άλλη γνώμη. Αλλά δεν. Καθόλου.😬😅) #HMegaliXimaira #ημεγαληχιμαιρα — Vassos F. (@VassosF) January 4, 2026

Οταν με ρωτησουν ΠΩΣ μου φανηκε #Hmegaliximaira pic.twitter.com/bc2IEhu0Y9 — XMAS EDITION😈 & 😇: the 📚 of 📺+🎶 !! (@thanasima_agna) January 4, 2026

ΤΟΣΗ ΤΣΟΝΤΑ ουτε στο #tatouaz του Αντρεα Γεωργιου καποτε στον ALPHA. #HmegaliXimaira δεν ειναι για ανω των 16 αλλα για ανω των 18 σιγουρα :P pic.twitter.com/R4ETtgTL02 — XMAS EDITION😈 & 😇: the 📚 of 📺+🎶 !! (@thanasima_agna) January 2, 2026

Η φάση στο #HMegaliximaira 👇



-550 τηλεφωνήματα τηλεθεατών εγκρίνουν τις ερωτικές σκηνές

-220 τηλεφωνήματα δεν τις εγκρίνουν

-Και 95 τηλεφωνηματα τηλεθεατριων που ζητάνε από τον Ανδρέα Κωνσταντίνου, να επικοινωνήσει μαζί τους pic.twitter.com/yv6R7it5TH — Wild Bee (@JustEstella) January 4, 2026