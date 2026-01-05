Τα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς «Η Μεγάλη Χίμαιρα» δίνεται ο χρόνος στο να περιγραφεί η ψυχοσύνθεση της ηρωίδας μέσα από το τραύμα, την σεξουαλική της ορμή και την παράδοσή της στις σαρκικές απολαύσεις μέχρι τη δέσμευση.
Εκτός από την εξέλιξη της ιστορίας στο «τώρα» οι τηλεθεατές παρακολουθούν και μια αναδρομή που περιλαμβάνει και τις ερωτικές της τρικυμίες μέχρι τον έρωτά της με τον καπετάνιο.
Διαβάστε ακόμα: Φωτεινή Πελούζο: Ποια είναι η Ελληνοϊταλίδα πρωταγωνίστρια της «Μεγάλης Χίμαιρας»
Οι έντονες και πολλές ερωτικές σκηνές που προβλήθηκαν στα δύο ωριαία επεισόδια στην ΕΡΤ στάθηκαν αφορμή σχολιασμού από πολλούς. Άλλοι βρήκαν τις σκηνές αυτές πολλές και περιττές, άλλοι έσπευσαν να μιλήσουν και την αναγκαιότητα αυτών των σκηνών για να περιγράψει την αναζήτηση της ηδονής από την πρωταγωνίστρια Μαρίνα.
Φυσικά το χιούμορ δεν έλειψε με την γνωστή Όλγα Μαρκάτου από τη σειρά «Ντόλτσε Βίτα» να κάνει για ακόμα μια φορά την εμφάνισή της ως meme που κρίνει...
- Η Μεγάλη Χίμαιρα: Δίχασαν οι έντονες ερωτικές σκηνές και η Όλγα Μαρκάτου «έκρινε» ξανά
- Ο δικαστής που φρέναρε τον Τραμπ και διορίστηκε από τον Κλίντον: Στα 92 του, αναλαμβάνει τη δίκη Μαδούρο
- Αποκρυπτογράφηση της ανάρτησης του Άδωνι Γεωργιάδη: «Σταματήστε να μας μιλάτε για νόμους, κουβαλούμε σπαθιά»
- Το λιτό αλλά συγκινητικό αντίο των Ράδιο Αρβύλα στον Γιώργο Παπαδάκη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.