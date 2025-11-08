Η Νάταλι Κάκκαβα είχε πόνο στην καρδιά και ρώτησε το ChatGPT για διάγνωση: Έπαθε κρίση πανικού και μούδιασε το στόμα της

Περιπέτεια αναφορικά με την υγεία της είχε η Νάταλι Κάκκαβα, η οποία θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους της, το «πάθημά» της, καθώς απευθύνθηκε για διάγνωση στο... ChatGPT!

Η παρουσιάστρια είχε προγραμματισμένο επαγγελματικό ταξίδι το οποίο αναγκάστηκε να ακυρώσει λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο, καθώς όπως είπε ένιωσε ένα πόνο στο στήθος και ρώτησε το ChatGPT αντί να πάει στο γιατρό.

Περιγράφοντάς του τα συμπτώματα το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της απάντησε για το τι μπορεί να της συμβαίνει. Στην ανάγνωση της «διάγνωσης» έπαθε κρίση πανικού με αποτέλεσμα να της ανέβουν οι παλμοί και να μουδιάσει το στόμα της.

Όπως παραδέχεται ήταν λάθος της να ρωτήσει το ChatGPT αντί να πάει στο γιατρό. Από την εμπειρία της προτρέπει τους followers της να μην αγνοούν ποτέ τα σημάδια που στέλνει το σώμα τους.

«Να μην κάνετε μόνοι σας διαγνώσεις, ούτε να βασίζεστε σε εφαρμογές ή μηχανές. Για κάθε πρόβλημα υγείας, απευθυνθείτε μόνο στους γιατρούς».

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Πόσοι από εμάς, όταν εμφανίζεται κάποιο σύμπτωμα που μας ανησυχεί, αντί να πάμε στον γιατρό, ανοίγουμε το διαδίκτυο –και πλέον το ChatGPT– για να κάνουμε μόνοι μας διάγνωση; Δυστυχώς, κι εγώ το έκανα. Και ήταν λάθος.

Σήμερα έμαθα με τον δύσκολο τρόπο πως τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ιατρό. Αναζήτησα πληροφορίες στο ChatGPT για κάποια συμπτώματα που με ανησυχούσαν, και οι απαντήσεις που πήρα με οδήγησαν σε μια κρίση πανικού. Η σκέψη ότι μπορεί να αντιμετωπίζω κάτι σοβαρό με τρόμαξε τόσο, που αναγκάστηκα τελικά να πάω στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων.

Εκεί, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με υποδέχθηκε με επαγγελματισμό, με εξέτασαν άμεσα και μου έδωσαν τις σωστές οδηγίες. Θέλω να εκφράσω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους γιατρούς και στους νοσηλευτές που με έκαναν να νιώσω ότι βρίσκομαι στα καλύτερα χέρια. Ας γίνει το δικό μου πάθημα μάθημα για όλους:

Μην αγνοείτε ποτέ τα σημάδια που στέλνει το σώμα σας. Μην κάνετε μόνοι σας διαγνώσεις, ούτε βασίζεστε σε εφαρμογές ή μηχανές. Για κάθε πρόβλημα υγείας, απευθυνθείτε μόνο στους γιατρούς. Υγεία σε όλους!».



