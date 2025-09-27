Η Ναταλία Γερμανού για Πάνο Ρούτσι: «Μπροστά του στεκόμαστε προσοχή»

Συγκινήθηκε η Ναταλία Γερμανού στην εκπομπή της και εξέφρασε την αμέριστη αλληλεγγύη της προς τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι.

Παρά την εν μέρει αποδοχή του αιτήματός του για εκταφή του γιου του, ο κ. Ρούτσι συνεχίζει αδιάκοπα τον αγώνα του. Η Ναταλία Γερμανού στάθηκε με θαυμασμό στη δύναμη και την αφοσίωσή του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα είναι η 13η μέρα που συνεχίζει την απεργία πείνας ο κ. Ρούτσι, παρά το γεγονός ότι χθες έγινε εν μέρει δεκτό το αίτημά του. Είναι υπεράνθρωπος».

Η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την πρωτοφανή στήριξη που έχει λάβει ο απεργός από την κοινωνία, λέγοντας: «Δεν είναι ποτέ μόνος. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά βιώνει ένα κύμα αλληλεγγύης από τον κόσμο, κάτι που είναι μοναδικό και εξαιρετικό».

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια απηύθυνε ένα προσωπικό μήνυμα, τονίζοντας την ανάγκη να υπερβούμε τις πολιτικές και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις: «Υπάρχουν θέματα που είναι πάνω και πέρα από την πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πολιτική συνείδηση, αλλά υπάρχουν ζητήματα που υπερβαίνουν κόμματα και νομικές διαδικασίες.

Μπροστά στον Πάνο Ρούτσι, στεκόμαστε προσοχή».