Η νέα πρωτότυπη σειρά της ΕΡΤ και η επιστροφή προσώπου από τους Singles

Τον γνωρίσαμε μέσω των «Singles» και τώρα μετά από αρκετά χρόνια απουσίας ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη μέσω μιας νέας σειράς που θα σατιρίζει όσα συμβαίνουν στα σίριαλ όταν σβήνουν οι κάμερες. Ο λόγος για τον Γιώργο Φειδά του οποίου η νέα σειρά με προσωρινό τίτλο εργασίας «Tv Land» πήρε την έγκριση προς παραγωγή από το Δ.Σ της Δημόσιας Τηλεόρασης.

Η παραγωγή είναι της Feelgood και η σειρά βασίζεται σε μια ιδέα της παραγωγού Φρόσως Ράλλη με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της τηλεόρασης. Στο επίκεντρο της πλοκής σύμφωνα με το σενάριο είναι μια εταιρία παραγωγής και τα στελέχη της που προσπαθούν με κάθε τρόπο να διατηρήσουν στον «αέρα» μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού την καθημερινή σαπουνόπερα «Απαγορευμένη ηδονή» που δεν πηγαίνει τόσο καλά σε ποσοστά τηλεθέασης.

Την ίδια στιγμή η πρωταγωνίστρια της σειράς βρίσκεται σε ανοιχτή κόντρα με τον σεναριογράφο ο οποίος έχει τη φήμη του «εξολοθρευτή» όλων των πρωταγωνιστριών της εν λόγω παραγωγής. Ωστόσο όλα αυτά θα ανακαλυφθούν από έναν δημοσιογράφο σκανδαλοθηρικής εκπομπής! Η μάχη για να μην «κοπεί» η «Απαγορευμένη ηδονή» θα εξελιχθεί παράλληλα με το μην βγουν τα … «άπλυτα» των πρωταγωνιστών στη φόρα. Η σειρά με την οποία αναμένεται να ταυτιστούν πολλά πρόσωπα από τον μικρόκοσμο της τηλεόρασης προγραμματίζεται για το β’ μισό της σεζόν και θα προβληθεί από την ΕΡΤ1.