Έγκυος η Ευλαμπία Ρέβη - Το πρόσωπο που θα την αντικαταστήσει στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»

Τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της διανύει η Ευλαμπία Ρέβη, με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια να περιμένει το πρώτο της παιδί με τον -επίσης δημοσιογράφο- Σωτήρη Σκουλούδη, τον οποίο παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2022.

Σύμφωνα με το Zappit, λόγω της εγκυμοσύνης της Ευλαμπίας Ρέβη αναμένονται αλλαγές στην εκπομπή που παρουσιάζει στον ΣΚΑΪ, «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», με τον τηλεοπτικό σταθμό να προτείνει στη δημοσιογράφο να επισκέπτεται μόνο τις τοποθεσίες που θα νιώθει άνετα και ασφαλής ή και να απέχει για ένα διάστημα από την παρουσίαση επιστρέφοντας πλήρως στα καθήκοντά της από τη νέα χρονιά που θα έχει ήδη γίνει μαμά.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες του zappit.gr, ο ΣΚΑΪ εξετάζει δύο σενάρια σε ό,τι αφορά την Ευλαμπία Ρέβη: Στην πρώτη περίπτωση, το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» μένει στο καθημερινό πρόγραμμα, κάνει κάποιες τονωτικές ενέσεις στο περιεχόμενο και θα δίνει πάσα στη νέα εκπομπή που θα παρουσιάζει ο Κώστας Τσουρός.

Στην δεύτερη περίπτωση, υπάρχουν φωνές στον ΣΚΑΪ που λένε πως αυτή η εκπομπή θα πρέπει να ενταχθεί στην μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου και να αυξηθεί η διάρκειά της. Αν προκριθεί αυτή η επιλογή, τότε, η διάρκεια της εκπομπής του Κώστα Τσουρού, όπως και του μεσημεριανού δελτίου θα αυξηθούν ώστε να καλυφθεί το κενό.

