Για την πιο τρελή φήμη που ακούστηκε για την ίδια, μίλησε η Ρία Ελληνίδου. Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ και αφηγήθηκε την πιο παράλογη ιστορία που έχει ακούσει.

Είχαν πει πως πλήρωσε μια γυναίκα να παριστάνει τη γιαγιά της για να δείξει ότι είναι Ελληνίδα.

«Όταν έκανα την απονομή του δίσκου με την Panik, φέτος το καλοκαίρι… Κάνουμε την απονομή του δίσκου και έρχεται η γιαγιά μου από το Λιτόχωρο να δει την απονομή.

Πρώτη φορά που ήρθε στην Αθήνα. Έβαλε τα καλά της, ήρθε κυρία, τη βάψανε τα παιδιά, την έκαναν κούκλα. Βλέπει την απονομή και στο τελείωμα έχει ξεχυθεί σε όλο τον κόσμο και κάνει δημόσιες σχέσεις», είπε, περιγράφοντας την περηφάνια και τη χαρά της για την παρουσία της γιαγιάς της.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, η συγκινητική στιγμή επισκιάστηκε από μια εντελώς παράλογη φήμη που κυκλοφόρησε λίγες μέρες αργότερα. «Και μετά από λίγες ημέρες άκουσα κάτι φήμες ότι αυτή δεν ήταν η αληθινή γιαγιά μου και την πληρώσαμε, είναι ηθοποιός, για να κάνει τη γιαγιά μου για να δείξω ότι είμαι Ελληνίδα», είπε.



