«Ζω μεγάλες στιγμές»: Η Ρία Ελληνίδου πλήρωσε διόδια για το όχημα που ήταν από πίσω της

Η τραγουδίστρια Ρία Ελληνίδου, η οποία έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια στη μουσική σκηνή, ανάρτησε νέο βίντεο στον λογαριασμό της στο TikTok.

Στο βίντεο η τραγουσίστρια, η οποία βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού, κατέγραψε τη στιγμή που η οδηγός του οχήματος πλήρωσε όχι μόνο τα διόδια για το δικό τους αυτοκίνητο, αλλά και για το όχημα που ακολουθούσε. «Πληρώνουμε και τους πίσω και να πείτε ότι είναι κερασμένα από την κυρία Ελληνίδου», ακούγεται να λέει η οδηγός.

Ο υπάλληλος των διοδίων απάντησε αναγνωρίζοντας την καλλιτέχνιδα: «Εσείς είστε η Ρία Ελληνίδου; Γεια σας, σας ακούω». Η Ελληνίδου ανταπέδωσε τον χαιρετισμό, σχολιάζοντας χαμογελαστή: «Γεια σας, να είστε καλά. Ζω μεγάλες στιγμές».

Το περιστατικό συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να αναφέρονται θετικά στην πρωτοβουλία της.