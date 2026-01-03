Η πρεμιέρα της Μεγάλης Χίμαιρας: Πόσο ανταποκρίνεται τελικά στις υψηλές προσδοκίες;

Η προοπτική τηλεοπτικής μεταφοράς του πολυδιαβασμένου έργου του Μ. Καραγάτση «Η Μεγάλη Χίμαιρα» ξεκίνησε από το 2022 κι από την πρώτη

στιγμή προσεγγίστηκε ως κορυφαίο τηλεοπτικό γεγονός.

Οι υψηλές προσδοκίες κορυφώνονταν διαρκώς τα χρόνια που μεσολάβησαν, μετά και τις διαρροές περί της ακριβότερης και μεγαλύτερης ελληνικής τηλεοπτικής παραγωγής, με τους χιλιάδες κομπάρσους, τα εξωτερικά γυρίσματα σε Αθήνα, Σύρο, Τεργέστη, Δήλο, Μύκονο και τα εκατοντάδες σκηνικά και κοστούμια, που επιχειρούν να αποδώσουν λεπτομερώς την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 1930. Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται μετά την προβολή των δύο πρώτων επεισοδίων στο Ertflix, είναι αυτονόητο: άξιζε όλη αυτή η αναμονή ή οι μεγάλες προσδοκίες εξελίσσονται σε μεγάλη Χίμαιρα;

Αργόσυρτα πλάνα, επιτηδευμένη αφήγηση

Η απάντηση μπορεί να είναι θετική κι αρνητική μαζί. Όταν ο πήχης υψώνεται ψηλά, οι απαιτήσεις είναι αυξημένες. Πόσω μάλλον όταν το νέο εγχείρημα βασίζεται σε ένα έργο υψηλής λογοτεχνικής αξίας, που δεν έχει ποτέ ξανά μεταφερθεί στην τηλεόραση. Η πρώτη αίσθηση, όμως, που αφήνει η μεγαλεπήβολη πρεμιέρα είναι αυτή του χρόνου, που κυλά απελπιστικά αργά, με όμορφα, αλλά βουβά και βαρετά, πλάνα μαλλιών, που ανεμίζουν κάτω από τον ήλιο του Αιγαίου...

Τα αργόσυρτα πλάνα της αρχής και οι συχνές, “βαριές” σιωπές, σε συνδυασμό με τη δραματουργία, που κινείται κυρίως από μια επιτηδευμένη έως πομπώδη -και ενίοτε λάθος τονισμένη- αφήγηση δεν σε βάζουν, αντιθέτως σε δυσκολεύουν να μπεις στο κλίμα. Αποτυγχάνουν στο μεγάλο στοίχημα των δημιουργών να φέρουν στην τηλεόραση του σήμερα ένα κλασικό έργο εποχής χωρίς να μυρίζει ναφθαλίνη και δεν αποτυπώνουν τη δυναμική ενός βιβλίου όπως “Η Μεγάλη Χίμαιρα”.

Όσο, όμως, εξελίσσεται η ιστορία -έστω αργά και βασανιστικά, καταλαβαίνεις ότι τα πρώτα επεισόδια λειτουργούν περισσότερο ως εισαγωγή στον κόσμο της κεντρικής ηρωίδας Μαρίνας, που ερμηνεύει με ζεστή φωνή και ξεχωριστή γοητεία η Φωτεινή Πελούζο, κι αφήνεσαι σε αυτόν. Ξεχνάς τον ντόρο που έχει προηγηθεί κι επιτρέπεις στις -υπέροχης αισθητικής και φωτισμού- εικόνες, στους ήχους και στις σιωπές να σε ταξιδέψουν από την Τεργέστη στην Ερμούπολη σε μια πιστή μεταφορά ενός αγαπημένου έργου της ελληνικής λογοτεχνίας -με τη διαφορά ότι η Μαρίνα δεν είναι Γαλλίδα, αλλά Ιταλίδα.

Η απόλυτη πρωταγωνίστρια της πρεμιέρας

Η διπλή πρεμιέρα είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στην ηρωίδα, την οποία ο Καραγάτσης κατηγορείται σήμερα ότι προσέγγισε με σεξισμό. Ελάχιστες είναι οι σκηνές των υπόλοιπων κεντρικών προσώπων, όπως η αυστηρή πεθερά Ρείζενα (Καρυοφυλλιά Καραμπέτη) και ο μικρός αδερφός Μηνάς (Δημήτρης Κίτσος), ενώ λίγο περισσότερες είναι αυτές του συζύγου Γιάννη (Ανδρέα Κωνσταντίνου).

Ουσιαστικά τα πρώτα δύο από τα συνολικά έξι επεισόδια επιχειρούν το ψυχογράφημα της ελεύθερης, μαγνητικής και παθιασμένης Μαρίνας μέσα από τις σκέψεις και τα βιώματα του παρελθόντος της- και σε μεγάλο βαθμό το καταφέρνουν, χωρίς όμως να λείπουν και κάποια διάσπαρτα ονειρικά στοιχεία και μια επιμονή στην επιτήδευση (στη λογική της τέχνης για την τέχνη), που σε πετάει εκτός τόπου, χρόνου και ροής.

Η μαγεία της λογοτεχνίας στην τηλεόραση

Συμπερασματικά, η πολυαναμενόμενη «Μεγάλη Χίμαιρα» δείχνει να πάσχει ελαφρώς από μια γενικότερη τάση της ελληνικής τηλεοπτικής δραματουργίας στην υπερβολή και τον στόμφο. Ωστόσο, η συνολική τελική γεύση που αφήνει είναι μιας σειράς με χαρακτήρα, που φέρνει κάτι από τη μαγεία της λογοτεχνίας στην τηλεόραση -αρκεί να μη βιαστείς να το εισπράξεις. Μιας ιστορίας, που ακόμα κι αν ξέρεις το τραγικό φινάλε της, θέλεις να δεις να ξετυλίγεται στην οθόνη. Και μιας άρτιας παραγωγής, που επιβεβαιώνει ότι η σύγχρονη τηλεόραση δεν είναι μόνο οι σειρές του Χάρλαν Κόμπεν στο Netflix.

Καλή σημερινή τηλεόραση είναι και το «Severance» ή το «Pluribus» της Apple TV, το «Ριφιφί» του Τσαφούλια στην Cosmote TV και με τον δικό της, λίγο πομπώδη, αλλά ποιητικό τρόπο, η «Μεγάλη Χίμαιρα». Δείτε τη -από το βράδυ της Κυριακής και στην ΕΡΤ με διπλό επεισόδιο-, ξεχάστε τον ντόρο που έχει προηγηθεί και τα μυστήρια ευρείας κατανάλωσης που όλοι βλέπουμε στις μεγάλες πλατφόρμες, και θα καταλάβετε.