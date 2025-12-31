Γενέθλια έχει σήμερα, 31 Δεκεμβρίου, ο ΑΝΤ1 καθώς την τελευταία ημέρα του χρόνου το 1989 εξέπεμψε για πρώτη φορά και έγινε ο δεύτερο ιδιωτικός σταθμός καθώς λίγο νωρίτερα είχε αρχίσει το πρόγραμμά του το MEGA.

Τυπικά ο ΑΝΤ1, άρχισε το πλήρες πρόγραμμά του την 1η Ιανουαρίου 1990, ωστόσο η πρώτη του εκπομπή μεταδόθηκε το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου.

Στις 20:03, πριν από την αλλαγή του χρόνου, εμφανίστηκε στις οθόνες το τηλεπαιχνίδι, που εκείνη την ημέρα λειτούργησε σαν ένα πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, «Τηλερουλέτα» με παρουσιαστή τον δημοσιογράφο και μετέπειτα πολιτικό, Τέρενς Κουίκ!

Το πρόγραμμα ήταν μαγνητοσκοπημένο, τα γυρίσματα είχαν γίνει έναν μήνα νωρίτερα, ωστόσο ήταν συγχρονισμένο κατά τέτοιον ακριβή τρόπο ώστε οι τηλεθεατές να παρακολουθήσουν την αλλαγή του χρόνου μέσα από τη συχνότητα του σταθμού.

Η Τηλερουλέτα έγινε Τροχός της τύχης

Την επόμενη χρονιά η «Τηλερουλέτα» μετονομάστηκε σε «Ο Τροχός της Τύχης», παρουσιαστής ανέλαβε ο Γιώργος Πολυχρονίου και ξεκίνησε να μεταδίδεται καθημερινά.

Ο ANT1 ήταν ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός στην Ελλάδα που εισήγαγε τα καθημερινά πρωινά ενημερωτικά και ψυχαγωγικά μαγκαζίνο, όπως οι δυο μακροβιότερες τηλεοπτικές εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση, το Καλημέρα Ελλάδα και ο Πρωινός καφές, που ξεκίνησαν το 1991. Το 1992 ο ANT1 λάνσαρε και το πρώτο σόου, με τη Ρούλα Κορομηλά να αναλαμβάνει την παρουσίαση του Ciao ANT1.