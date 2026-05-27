Η Ράνια Τζίμα «έφαγε φλασιά» με Τσίπρα: «Λέτε να δούμε blast from the past από το '15 με Σαμαρά και Καμμένο;»

Στην ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) από τον Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε η Ράνια Τζίμα, αστειευόμενη για την πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού.
«Σκεφτόμουν συνάδελφοι, καθώς έβλεπα το βίντεο, λέτε να δούμε κανένα "blast from the past" και να γυρίσει όλο το 2015;», διερωτήθηκε η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega.
Παράλληλα, συνέχισε: «Ακούω και για τον κ. Σαμαρά ότι ενισχύεται η άποψη ότι πρέπει να κάνει την κίνηση, θυμάμαι έναν Πάνο Καμμένο που είχε πει ότι >"αν κινηθεί ο Σαμαράς, θα έρθω και εγώ παιδιά"».
