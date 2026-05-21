Το σχόλιο της Ράνιας Τζίμα για την αποχώρηση της Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ: «Λογικό να μην είναι εύκολο»

Η Ράνια Τζίμα έδωσε χθες (20/5) το «παρών» στην παρουσίαση του βιβλίου του Πάνου Σόμπολου με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλόνισαν το πανελλήνιο» και μιλώντας στους δημοσιογράφους, ρωτήθηκε για την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΙ.

«Αυτός που ίσως ο κόσμος δεν ξέρει και δεν οφείλει να το ξέρει είναι ότι η δική μας δουλειά, επειδή είναι μια πολύ εντατική δουλειά και περνάμε πάρα πολλές ώρες στο γραφείο, σε περιόδους πιο έντονες περισσότερες και από όσες περνάμε στα σπίτια μας, αναπτύσσονται σχέσεις, σχέσεις συναισθηματικές, σχέσεις αγάπης», ανέφερε αρχικά η ανκοργούμαν του Mega.

«Όταν λοιπόν, τελειώνει μια συνεργασία μετά από τόσα πολλά χρόνια, 20 που ήταν της Σίας με τον ΣΚΑΪ, είναι πάρα πολύ λογικό και για εκείνους που φεύγουν και για εκείνους που μένουν, να μην είναι εύκολο.

Χρειάζεται χρόνος και διαχείριση, θα ξαναβρούν όλοι τις ισορροπίες τους. Αλλά είναι εξαιρετικοί επαγγελματίες. Θα βρουν τα πατήματά τους, χρειάζεται χρόνος», κατέληξε η Ράνια Τζίμα.