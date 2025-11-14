Η σειρά του Netflix από τους δημιουργούς του Game of Thrones ξεσκεπάζει μία πραγματική ιστορία

Το Netflix πρόσθεσε μια νέα μίνι σειρά τεσσάρων επεισοδίων που έχει ήδη συναρπάσει κοινό και κριτικούς. Πρόκειται για μια ιστορική δραματική σειρά από τους δημιουργούς και εμπνευστές του «Game of Thrones», David Benioff και DB Weiss.

Η σειρά με τίτλο «Death by Lightning» είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο με τίτλο «Το Πεπρωμένο της Δημοκρατίας» (Destiny of the Republic) της Κάντις Μίλαρντ και μέσα σε τέσσερα επεισόδια ζωντανεύει τη δραματική άνοδο και το βάναυσο τέλος του Τζέιμς Γκάρφιλντ, του 20ού Προέδρου της Αμερικής.

Η ζωή του Ρεπουμπλικάνου Τζέιμς Γκάρφιλντ υπήρξε μυθιστορηματική. Βρέθηκε από την φτώχεια, στην κορυφή των Η.Π.Α. Υπήρξε Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για 120 ημέρες, η δεύτερη συντομότερη θητεία στην ιστορία του έθνους. Στη σειρά, αποτυπώνονται οι πολιτικές ίντριγκες με φόντο την προεδρία του, όσα συμβαίνουν σε ένα έθνος σε αναταραχή και το παρασκήνιο ενός θανάτου που χαράχτηκε την ιστορία.

Στις 2 Ιουλίου 1881, ο Γκάρφιλντ πυροβολήθηκε δύο φορές στον σιδηροδρομικό σταθμό της Ουάσινγκτον, καθώς περίμενε το τρένο για να φύγει για οικογενειακές διακοπές. Ο Τσαρλς Τζ. Γκουιτό ήταν ο άνθρωπος που είχε πατήσει τη σκανδάλη. Καθόλου τυχαίος, ήταν υποστηρικτής του Προέδρου, όμως δεν είχε καταφέρει να “εξαργυρώσει” την υποστήριξή του με κάποιο ρουσφέτι.

Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι σύμφωνα με ιστορικές πηγές, το δημόσιο πένθος για τον Γκάρφιλντ ήταν πιο έντονο ακόμα και απ’ αυτό που εκδηλώθηκε για τη δολοφονία του προέδρου Αβραάμ Λίνκολν, γεγονός που προκαλεί έκπληξη, αν αναλογιστεί κανείς τους ρόλους που διαδραμάτισαν οι δύο Αμερικανοί Πρόεδροι στην ιστορία.

Τον Τζέιμς Γκάρφιλντ, υποδύεται ο Μάικλ Σάνον, αλλά στη σειρά ξεχωρίζει η συγκλονιστική ερμηνεία του Μάθιου Μακφάντιεν (γνωστός από τη δραματική σειρά Succession) στον ρόλο του Τσαρλς Γκουιτό, του ψυχικά ασθενούς και αποτυχημένου δικηγόρου που δολοφόνησε τον Πρόεδρο Τζέιμς Γκάρφιλντ.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα δραματική σειρά με ιστορικά γεγονότα και λεπτομέρειες, που φέρνει στο φως μια κάπως ξεχασμένη πτυχή της αμερικάνικης ιστορίας αλλά εστιάζει και στο πώς παίζεται το παιχνίδι της πολιτικής. Όχι μόνο τότε, αλλά ακόμη και σήμερα.

Δείτε το τρέιλερ της νέας σειράς του Netfflix «Death by Lightning»