Η σοκαριστική ταινία του Netflix που κάνει τους θεατές να χάνουν τον ύπνο τους για μέρες

Την 1η Ιουλίου του 2018, μια ανατριχιαστική υπόθεση συγκλόνισε τη μεγαλύτερη μητρόπολη της Ινδίας, το Δελχί. Έντεκα μέλη μιας οικογένειας είχαν βρεθεί νεκρά στο ίδιο τους το σπίτι. Τα ΜΜΕ και ο κόσμος περιήλθαν σε ένα παραλήρημα παραπληροφόρησης και συνωμοσιολογίας.

Ήταν η πιο παράξενη μαζική αυτοκτονία στην ιστορία, η οποία έγινε σειρά στο Netflix με τίτλο «House of Secrets: The Burari Deaths». Η δημιουργός Λίνα Γιαντάβ, θέλησε να κάνει τη σειρά - ντοκιμαντέρ για να δώσει φως στην υπόθεση. Όπως έχει δηλώσει, ένιωθε ότι υπήρχαν πολλές ιστορίες γύρω από το φρικτό περιστατικό, που ο κόσμος δεν γνώριζε.

Η ίδια ξεκίνησε την έρευνα για τη σειρά μαζί με την Ανουμπάβ Τσόπρα, η οποία εργαζόταν ως βοηθός σκηνοθέτη σε εξέχουσες ταινίες του Μπόλιγουντ. Έκανε πολλές συζητήσεις με τους ανθρώπους που ήταν μάρτυρες, τους αστυνομικούς και τους δημοσιογράφους. Η ομάδα μίλησε επίσης με τον αδελφό ενός από τα θύματα, λέγοντας ότι «ήταν πολύ θεραπευτικό επειδή δεν είχαν καν μιλήσει για τα ζητήματα μεταξύ τους».

Η τραγική υπόθεση που έγινε σειρά στο Netflix

Το 2018, 10 μέλη μιας οικογένειας στο Μπουράρι του Δελχί βρέθηκαν κρεμασμένα, ενώ ένα 11ο μέλος βρέθηκε στραγγαλισμένο μέσα στο οικογενειακό τους σπίτι. Η φρικτή αυτή υπόθεση, έγινε σειρά τριών επεισοδίων, η οποία εξετάζει και εξερευνά τις θεωρίες γύρω από τον θάνατο των 11 αυτών μελών της οικογένειας στις 30 Ιουνίου 2018.

Τα πτώματα βρέθηκαν την επόμενη ημέρα, την 1η Ιουλίου 2018. Τα στοιχεία της υπόθεσης σοκάρουν: Οι ηλικίες όσων είχαν βρέθηκαν νεκροί ήταν από 15 έως 80 ετών. Οι αστυνομικοί σύντομα διαπίστωσαν ότι από την οικογένεια Τσουνταβάτ, ο μόνος που είχε επιβιώσει ήταν ο σκύλος.

«Όταν βρέθηκαν τα πτώματα, η αστυνομία της περιοχής κατέγραψε υπόθεση δολοφονίας, ωστόσο, όταν ανακρίθηκαν μέλη της οικογένειας, δεν αποκαλύφθηκε κανένα κίνητρο», είχε δηλώσει για την υπόθεση ανώτερος αξιωματικός που εμπλέκεται στην υπόθεση, σύμφωνα με τους Hindustan Times. Η αστυνομία έκρινε ότι οι θάνατοι οφείλονταν σε κοινή ψύχωση.