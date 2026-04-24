Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε πότε γυρνάει η Καινούργιου στο Super Κατερίνα

Λίγο πριν γεννήσει η Κατερίνα Καινούργιου είχε πει ότι θα λείψει από τη Super Κατερίνα για περίπου έναν μήνα και όπως είχε γράψει και το Τηλεκοντρόλ οι δύο πιθανές ημερομηνίες για την επιστροφή της στην πρωινή εκπομπή του Alpha ήταν η 11η και η 18η Μαΐου.

Σήμερα (24/4) η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε στον αέρα του Happy Day ποια ημέρα επιστρέφει η Κατερίνα Καινούργιου στη Super Κατερίνα, και αυτή είναι η 11η Μαΐου, άρα, ουσιαστικά μας χωρίζουν δύο εβδομάδες.

«Η Κατερίνα γυρνάει 11 Μαΐου, σας το επιβεβαιώνω. Εμένα μου το 'χε πει, αλλά μου είχε πει να μην το πω. Εμένα όταν κάποιος μου πει κάτι off the record, δεν το λέω, αλλά από τη στιγμή που γράφτηκε, το επιβεβαιώνω», είπε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Μάλιστα, στη συνέχεια περιέγραψε πώς είναι η Κατερίνα Καινούργιου στον ρόλο της μητέρας.

«Ξέρετε τι έχει πάθει η Κατερίνα; Θέλει να τα ελέγχει όλα, δεν θέλει να αφήνει τίποτα στην τύχη.

Έχει πάθει αυτό το πράγμα που ακόμα και αν έχει βοήθεια, θέλει να νιώθει ότι ως μανούλα είναι εκεί για την μπέμπα της και τα κάνει όλα αυτή.

Μου λέει "ξυπνάω τη νύχτα, θέλω να την ακούσω ότι είναι καλά"», ανέφερε στη συνέχεια η Σταματίνα Τσιμτσιλή.