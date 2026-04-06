Αρχές Μαϊου η επιστροφή της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha: Οι δύο πιθανές ημερομηνίες

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Κατερίνα Καινούργιου που απολαμβάνει τα πρώτα 24ωρα της μητρότητας έχοντας στην αγκαλιά της τη νεογέννητη Ξένια και στο πλευρό της τον σύντροφό της επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η παρουσιάστρια του Alpha είναι σύμφωνα με πληροφορίες ιδιαίτερα ευδιάθετη παρά τον τοκετό που πάντα έχει δυσκολίες.

Η ίδια είχε πει πως θα λείψει περίπου έναν μήνα από τα τηλεοπτικά της καθήκοντα στην πρωινή εκπομπή του Alpha «Super Κατερίνα». Με αφορμή ένα ρεπορτάζ για τη Eurovision είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Θα είναι κοντά στις μέρες που επιστρέφω λογικά. Τι ωραία; Θα τα δούμε όλα παρέα, θα είμαι και σπίτι να τα χαζεύω».

Οι ημερομηνίες λοιπόν που ακούγονται έντονα χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση είναι η 11η Μαϊου πριν τους ημιτελικούς της Eurovision ή η 18η του ίδιου μήνα, δύο μέρες μετά τον τελικό του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού.

Το κανάλι πάντως έχει εδώ και μήνες ενημερώσει την παρουσιάστρια ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος πίεσης και ότι μπορεί να απουσιάσει όσο χρονικό διάστημα κρίνει η ίδια πως είναι απαραίτητο για την ίδια και το παιδάκι της.