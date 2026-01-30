Η στιγμή που η Παγώνη απολύμανε το στούντιο: «Ό,τι ήταν να πάρω το πήρα!»

Η Ματίνα Παγώνη εμφανίστηκε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για να μιλήσει για την έξαρση της γρίπης, αλλά τελικά το στούντιο μετατράπηκε -άθελά της - σε live σεμινάριο απολύμανσης.

Καθώς εξηγούσε τη σημασία της υγιεινής και του εμβολιασμού, υπενθυμίζοντας ότι πάνω από 2.200.000 πολίτες έχουν ήδη εμβολιαστεί, πέταξε και το γνωστό της καρφί:

«Όταν λέμε να καθαρίζουμε επιφάνειες, το περνάνε για αστείο. Δεν είναι αστείο.

Έπρεπε να είχα το μαντηλάκι μου τώρα».

Και τότε συνέβη το… τηλεοπτικό θαύμα. Ο floor manager εμφανίστηκε στο πλάνο, κρατώντας πακέτο αντισηπτικών μαντηλιών.

Τα μοίρασε στους παρουσιαστές και φυσικά στην κα Παγώνη, η οποία τα υποδέχτηκε με ενθουσιασμό.

«Σκουπίστε εκεί μπροστά», της είπε χαριτολογώντας ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Τώρα; Ό,τι ήταν να πάρω το πήρα! Καθαρίζω για τον επόμενο!», απάντησε εκείνη, ήδη βυθισμένη σε έναν μικρό προσωπικό μαραθώνιο απολύμανσης.

Η Ανθή Βούλγαρη δεν άντεξε και σχολίασε: «Κοίτα πώς τα κάνει τα χεράκια της».

Και πράγματι - η Παγώνη πέρασε σε πλήρη λειτουργία απολύμανσης, με επιμέλεια που θα ζήλευε και επαγγελματικό συνεργείο.