Η στιγμή που η Παγώνη απολύμανε το στούντιο: «Ό,τι ήταν να πάρω το πήρα!»

Η Ματίνα Παγώνη εμφανίστηκε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για να μιλήσει για την έξαρση της γρίπης, αλλά τελικά το στούντιο μετατράπηκε -άθελά της - σε live σεμινάριο απολύμανσης.
Καθώς εξηγούσε τη σημασία της υγιεινής και του εμβολιασμού, υπενθυμίζοντας ότι πάνω από 2.200.000 πολίτες έχουν ήδη εμβολιαστεί, πέταξε και το γνωστό της καρφί:
«Όταν λέμε να καθαρίζουμε επιφάνειες, το περνάνε για αστείο. Δεν είναι αστείο.
Έπρεπε να είχα το μαντηλάκι μου τώρα».
Και τότε συνέβη το… τηλεοπτικό θαύμα. Ο floor manager εμφανίστηκε στο πλάνο, κρατώντας πακέτο αντισηπτικών μαντηλιών.
Τα μοίρασε στους παρουσιαστές και φυσικά στην κα Παγώνη, η οποία τα υποδέχτηκε με ενθουσιασμό.
«Σκουπίστε εκεί μπροστά», της είπε χαριτολογώντας ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
«Τώρα; Ό,τι ήταν να πάρω το πήρα! Καθαρίζω για τον επόμενο!», απάντησε εκείνη, ήδη βυθισμένη σε έναν μικρό προσωπικό μαραθώνιο απολύμανσης.
Η Ανθή Βούλγαρη δεν άντεξε και σχολίασε: «Κοίτα πώς τα κάνει τα χεράκια της».
Και πράγματι - η Παγώνη πέρασε σε πλήρη λειτουργία απολύμανσης, με επιμέλεια που θα ζήλευε και επαγγελματικό συνεργείο.
- «Γιάννη άκουσες; Τούρκοι κομάντος πατήσανε ελληνικό έδαφος»: Ο Γιάννης Πολίτης θυμάται το βράδυ των Ιμίων
- Καιρός: Καθολική επιδείνωση με χιόνια – Η πιο επικίνδυνη ημέρα της κακοκαιρίας
- Ο Τσίπρας ανακοίνωσε ομάδα εργασίας για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων – Τα μέλη της
- Διαρροή ερωτικού βίντεο πυροδοτεί διπλή παραίτηση και ένταση στην κυβέρνηση του Μαυροβουνίου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.