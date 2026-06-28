Η συγκίνηση της Κατερίνας Καραβάτου στο φινάλε του Σαββατοκύριακο Παρέα: «Δεν μπορώ να κλείσω έτσι»

Τίτλοι τέλους στον ΑΝΤ1 για την Κατερίνα Καραβάτου και το «Σαββατοκύριακο Παρέα» σήμερα Κυριακή (28/6) με την παρουσιάστρια να μην κρύβει τη συγκίνησή της και να ευχαριστεί συνεργάτες και κοινό.

«Μου άρεσε πάρα πολύ πώς αποχαιρέτησε η Σία Κοσιώνη μετά από 20 χρόνια στον ΣΚΑΪ και λέω "τι ωραία τα είπε όλα μέσα σε ένα λεπτό". Είδα προχτές και τη Φαίη λίγα λόγια σταράτα κλπ.

Και λέω "Κατερίνα, μπορείς". Και μετά λέω όχι δεν μπορώ, είμαι ένα άλλου είδους άτομο. Δεν θα πάρει πολλή ώρα, αλλά δεν μπορώ να κλείσω έτσι, δεν είναι της ιδιοσυγκρασίας μου. Οπότε μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει», είπε αρχικά η Κατερίνα Καραβάτου.

Μόνος του δεν μπορεί να φτάσει κανείς πουθενά. Θα ήθελα να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που δούλεψαν σε αυτή την εκπομπή με ψυχή. Εύχομαι να μπόρεσα να εκπροσωπήσω τη δουλειά σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ελπίζω να τα κατάφερα», πρόσθεσε η γνωστή παρουσιάστρια.

«Να ευχηθώ ένα πολύ καλό καλοκαίρι σε όλους σας. Να γίνει αυτό που φαντάζεστε, αυτό που θα ευχόσασταν. Εγώ εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να είστε όσο καλύτερα γίνεται. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλα όσα μου έχετε δώσει μέχρι τώρα…

Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να σας αφήσουμε. Το καλοκαίρι αυτό θα είναι διαφορετικό για όποιον εμπλέκεται και εδώ και αλλού. Εύχομαι τα πράγματα στην τηλεόραση να γίνουν πολύ, πολύ, πολύ καλύτερα… Σας ευχαριστούμε για όλα, εις το επανιδείν!», κατέληξε η Κατερίνα Καραβάτου.